Ragnar Le Breton affirme que les médias détruisent les relations humaines

Après l’énorme buzz de sa vidéo avec JP l’influenceur au début du mois, Ragnar Le Breton était invité sur France 2 dans l’émission Quelle Epoque présentée par Léa Salamé et il a tenu des propos très critiques envers les chaînes d’informations en France en révélant une anecdote sur une demande des journalistes de M6 pour un reportage.

Avant de faire ses débuts en MMA en rejoignant la ligue ARES tout comme le rappeur français Bosh, Ragnar Le Breton a fait beaucoup de bruit avec son passage sur France 2 en clamant d’abord sa grande fierté d’être français avant de pousser un coupe de gueule contre les médias en France. “Moi je suis très fier d’être français” commence à déclarer l’humoriste avant de donner sa vision de notre pays et assurant que tout va bien entre la population mais que la presse a une influence négative. “Les médias jouent un rôle dévastateur sur les relations humaines.” déplore-t-il avant DE prendre comme exemple sa grand-mère pour développer son avis. “Ma grand-mère vit en Bretagne, n’a pas accès à certaines connaissances ou choses qui peuvent se passer à Paris, elle regarde BFM TV elle devient raciste“.

Sur le plateau télévisé, Ragnar Le Breton a choqué les autres invités par sa franchise avant de donner un exemple concret pour justifier ses propos. Il y a 8 ans, l’humoriste a été contacté par M6 afin de réaliser dans son quartier à Evreux un reportage mais cela ne s’est pas déroulé comme les journalistes l’espéraient. “Ils m’avaient contacté pour faire un reportage pour ‘redorer’ l’image des quartiers populaires. Ils m’avaient appelé très mielleux, des vrais sacs à mer*e” décrit-il sur le premier rapport avec les reporters avant de poursuivre, “Quand ils sont arrivés sur place l’attention était totalement différente. Au bout de 2 heures, ils ont vu qu’il y avait plein de gens normaux, ils s’attendaient à plein de cassos en motocross, ça ne leur a pas plu”.

Ragnar Le Breton a ensuite expliqué qu’une journaliste lui a demandé de trouver des personnes en djellaba ainsi que des barbus, “Elle a ramené une dame voilée à son balcon, elle a payé des gamins pour qu’ils disent des choses à la caméra. Pour moi, oui les médias ont un rôle dévastateur dans la société“ a-t-il conclu.

“Ma grand mère est devenu raciste en regardant BFM…il y’a 10 ans M6 m’a contacté pour un reportage “positif” sur les banlieues et m’a demandé finalement des voilées et des barbus et a payé des jeunes pour bidonner le reportage.”pic.twitter.com/AuxkKDunOa

— moonbee (@BMoon_bee) October 30, 2022