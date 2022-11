Benjamin Pavard a rendu hommage à Takeoff face à l’Inter

Le champion du monde français, Benjamin Pavard a rendu un bel hommage à Takeoff ce mardi soir avec le Bayern Munich en Ligue des Champions en dédiant son but face à l’Inter Milan au rappeur décédé.

Pavard dédie son but à Takeoff !

Pour la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions le Bayern Munich déjà assuré de finir à la première place de son groupe a enchainé avec une sixième victoire en six matchs en battant 2 buts à 0 l’Inter Milan à l’Allianz Arena devant 75 000 spectateurs. Lors de cette rencontre, Benjamin Pavard a ouvert la marque à la 32ème minute de jeu de la tête sur un corner avant que l’ancien parisien, Eric Choupo-Moting ne double la mise à la 72ème minutes pour valider la victoire des Bavarois.

Le défenseur de l’équipe de France devenu célèbre pour son but à la coupe du monde 2018 en Russie lors du huitième de finale face à l’Argentine a célébré ce but face à l’Inter en faisant un Dab. Même si la mode de cette célébration est désormais passée cela a intrigué les téléspectateurs alors que les fans de rap ont rapidement fait le lien avec le récent décès de Takeoff. Le rappeur du groupe Migos assassiné par balle ce mardi avait en effet popularisé ce geste avec ses compères Offset et Quavo sur le titre “Look at My Dab” paru en 2015.