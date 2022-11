La Fouine lâchait une bombe sur le rap il y a 10 ans avec Paname Boss

C’est le titre qui a lancé le clash entre La Fouine et Booba, “Paname Boss” fête aujourd’hui ses dix ans. Fin 2012, en pleine préparation de son nouvel opus, Laouni fait sensation avec le premier extrait de l’opus “Drôle de parcours” sur lequel il invite le duo Aketo, Tunisiano du groupe Sniper, Niro, Youssoupha, Canardo, Sultan et Fababy. Le morceau va marquer les esprits des auditeurs de rap français à l’époque

Il y a eu un avant et un après ce son de La Fouine

Il y a 10 ans, le 2 novembre 2012, après l’attaque de Tunisiano sur Hurricane Carter avec la punchline, “J’suis pas La Fouine, j’aime pas mentir aux gosses. J’suis pas dans leur délire, à savoir qui a la plus grosse”, le rappeur du groupe Sniper et La Fouine enterre la hache de guerre sur “Paname Boss” en profitant du buzz de ce clash mais un autre conflit prend naissance sur ce titre avec Booba car ce dernier se sent directement ciblé par la phase, “J’entends ce clash sur toi partout sur les ondes. Mais comme un appel à la mosquée : tu peux pas répondre”. Le DUC réplique ensuite avec le single A.C. Milan dans lequel il n’avait pas hésité à balancer un enregistrement audio entre un usurpateur et la police au sujet du casier judiciaire de Laouni.

La parution de ce single est accompagnée de son clip dans lequel apparait des nombreux invités tel que Kennedy, Street Fabulous, H Magnum, Seven, Passi, Les Sages Poètes de la Rue, 2Bal, Arsenik, Still Fresh, Kamelancien, S-pri noir, M.A.S., Mister You, Mac Tyer ou encore Sadek. La vidéo cumule désormais 27 millions de vues sur Youtube et avait parfaitement lancé la promotion de “Drôle de parcours”, N°1 du Top Album pour sa première semaine d’exploitation avec 30 000 ventes avant d’être certifié disque de platine.