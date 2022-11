PSG : Le chef d’œuvre de Mbappé face à la Juventus [Vidéo]

Quel but de Kylian Mbappé face à la Juventus de Turin ! Malmenés en début de match les Parisiens ont réussi à ouvrir la maque sur la première occasion suite à un exploit personnel de l’attaquant français.

Le récital de Kylian Mbappe face à la Juve, splendide !

A la 13ème minute de jeu, servi par son coéquipier Lionel Messi, Kylian Mbappé file au but en éliminant Federico Gatti d’un petit pont, le défenseur Turinois s’accroche au maillot du buteur Parisien pour le stopper en vain, il crochète ensuite superbement Manuel Locatelli pour frapper du pied droit et battre Wojciech Szczesny.

Avec ce but, le N°7 du PSG bat un nouveau record, à l’âge de 23 ans, 10 mois et 13 jours, Kylian Mbappé devient le plus jeune joueur à atteindre la barre des 40 buts dans l’histoire de la Ligue des Champions, il dépassé Lionel Messi qui avait atteint ce cap âgé de 24 ans, 4 mois et 8 jours en novembre 2011.