Bosh prêt au combat en MMA impressionne avec son entraînement

L’entraînement est intensif pour Bosh avant de monter dans l’octogone pour son premier combat en MMA et de faire ses débuts en professionnel dans la ligue Arès. L’interprète de Karnage dans la série Validé semble être bientôt prêt à combattre et l’événement sera attentivement suivi par les fans de rap français.

Le rappeur se prépare au combat dans l’octogone !

Il y a quelques semaines la rumeur a circulé avec insistance des débuts en MMA d’un rappeur français mais dans un premier temps son identité n’a pas été révélé et les noms de Rémy suite à son impressionnante perte de poids, Kaaris ou encore Koba Lad ont commencé à tourner. L’information s’est finalement rapidement confirmée, c’est Bosh. L’auteur du tube “Djomb” va faire son entrée dans le sport d’arts martiaux mixtes de plus en plus populaire auprès du public.

Connu du grand public pour son agressivité dans la série Validé avec son rôle de Karnage et son style de rap de très énervé, Bosh se prépare pour les sports de combat. Récemment il a partagé une séquence de Fernand Lopez s’exprimant sur le rappeur français qui va débuter dans sa ligue de MMA en poursuivant parallèlement sa carrière dans la musique. Ce geste a validé que c’est bien lui l’artiste qui va tenter l’aventure dans le MMA et avant de se battre dans la cage, il s’entrainement intensivement comme le démontre la publication de sa dernière vidéo sur son compte Instagram avec la légende, “Le boulot c’est le boulot !” pour faire monter la pression avant de connaitre la date de son arrivée dans l’octogone et de son premier adversaire.