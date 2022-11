Choqués par l’opinion des parents, les internautes terminent Polska et Tootatis

Hanouna a invité Polska et Tootatis à se défendre dans TPMP suite au buzz de la vidéo en train de se faire recaler à l’entrée d’un restaurant en raison d’une tenue provocatrice et ont outré les téléspectateurs ainsi que les chroniqueurs de l’émission.

Les deux influenceuses font le buzz depuis quelques jours suite à la diffusion d’une séquence d’un restaurateur d’un quartier parisien refusant l’accès à son établissement à Polska et Tootatis. Les internautes ont salué ce geste en ajoutent des nombreuses notes positives sur Google mais elles ne se sont pas laissées faire en décidant de s’exprimer publiquement à la télévision. En effet Cyril Hanouna a donné la parole dans son émission au duo ce mercredi soir avec un passage remarqué qui a suscité énormément de réactions sur la toile.

Polska et Tootatis se font démolir sur Twitter !

Elles se sont insurgées d’avoir subit une discrimination pour leurs tenus inappropriées de la part du patron de cet établissement. Pendant l’émission, Cyril Hanouna a questionné Polska et Tootatis sur l’avis de leurs parents concernant ce rôle d’influenceuse qu’elles exercent, “Si ça rapporte de l’argent c’est bien“ a réagi Tootatis. “Ma mère avant, elle était dubitative. Quand elle a vu que je pouvais offrir des beaux cadeaux et des voyages, c’était bon. J’ai toujours été comme ça, ma mère aussi met des décolletés et tout“ précise-t-elle.

“Il faut mettre des limites dans la vie, vous n’êtes pas dans la réalité. Ne pensez pas que c’est un combat féministe, il y a très peu de femmes qui se retrouvent en vous. Il y a des vrais combats féministes et celui-là n’en est pas un” s’est étonnée Danielle Moreau, “Elle est jalouse” a répliqué Polska.

“Tootatis elle avait Une opportunité de ouf elle aurait pu montrer que c’st pas juste une paire de seins et une paire de c*l qu’elle sait s’exprimer et justement jouer sur le fait que son buzz c’est pas la vrai vie. mais nan madame préfère répondre « je m’en fou »”, “Guillaume Genton a terminé Tootanis et Polska…”, “Et,Tootatis qui s’en fout de tout”, “Tootatis elle croit elle est entrain de dead ça avec ses regards sauf que c’est gênant”, “Cyril #Hanouna qui invite Polska et Tootatis c’est la confirmation qu’on touche le fond pour du buzz il y’a tellement plus grave en ce moment” peut-on découvrir dans les commentaires sur le réseau social à l’oiseau bleu.

“Si ça rapporte de l’argent, c’est bien !” Tenues jugées “inappropriées” : Les deux influenceuses recalées à l’entrée d’un restaurant s’expriment dans #TPMP face aux chroniqueurs ! pic.twitter.com/5ojK0ODzGl — TPMP (@TPMP) November 2, 2022

“Elle est jalouse !” Tenues jugées “inappropriées” : Les deux influenceuses recalées à l’entrée d’un restaurant s’expriment dans #TPMP face aux chroniqueurs ! pic.twitter.com/n1PoxTEBsu — TPMP (@TPMP) November 2, 2022

Tootatis elle avait Une opportunité de ouf elle aurait pu montrer que c’st pas juste une paire de seins et une paire de c*l qu’elle sait s’exprimer et justement jouer sur le fait que son buzz c’st pas la vrai vie. mais nan ..madame préfère répondre « je m’en fou » #TPMP — Breezy 💘 (@halimaabreezy) November 2, 2022

Cyril #Hanouna qui invite Polska et Tootatis c’est la confirmation qu’on touche le fond pour du buzz il y’a tellement plus grave en ce moment #TPMP pic.twitter.com/OGDqFu4Ysv — Mehdii Dz 🇩🇿🇫🇷🌟🌟 (@MehdiiiDz_) November 2, 2022

par contre les parents de Polska et Tootatis je l’ai vois un peu comme des proxénètes comment ça t’acceptes que ta fille se sexualise, s’humilie et s’affiche sur les réseaux sociaux mais tant que ça rapporte de l’argent et qu’elles te font des beaux cadeaux c’est okay ? #tpmp — Cyrielle 🧚🏾 (@itscyriellee) November 2, 2022