Ibrahimovic fracasse les médias français sur Benzema, “Maintenant, ils lui lèchent le cul”

Connu pour son franc parler, Zlatan Ibrahimovic vient d’accorder une interview Canal + et a répondu aux questions d’Olivier Dacourt. Le joueur Suédois s’est exprimé sans concession sur le monde football actuel en donnant son avis sur le Ballon D’Or de Karim Benzema en faisant l’éloge du buteur Madrilène tout en adressant un tacle aux journalistes français.

Au mois de juin 2018, Zlatan Ibrahimovic avait ouvertement dénoncé l’absence de Karim Benzema en équipe de France pour la Coupe Du Monde en Russie en critiquant le choix de Didier Deschamps de l’écarter de la sélection nationale, “Pour moi, ce n’est pas normal que Benzema ne soit pas en Équipe de France. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. L’entraîneur pense que Benzema n’est pas assez bon pour l’équipe, donc cet entraîneur n’a rien à faire ici.”.

Ibrahimovic démolit la presse française

Zlatan n’a pas oublié le comportement des journalistes en France à l’époque et le traitement médiatique contre Benzema malgré le triomphe des Bleus à la Coupe du Monde. Questionné sur le Ballon D’Or 2022, l’attaquant du Milan AC pense que les médias français ont retourné leur veste cette année face aux performances de KB9 en oubliant les critiques passées à son encontre. “Et maintenant, les journalistes disent quoi ? Parce que si on retourne en arrière, pendant le Mondial en Russie, j’ai dit que Benzema méritait d’être en sélection et les journalistes français m’ont attaqué.” répond Ibrahimovic avant de se souvenir de son passage chez beIN Sports lors du Mondial 2018. “Ils disent quoi maintenant ? Ils lèchent le cul de Benzema ? Je n’ai pas peur de dire ces mots, parce que quand j’étais dans les studios de beIN Sports, pendant la coupe du Monde, ils m’ont posé des questions sur Karim. J’ai dit qu’il méritait d’être en sélection et ils m’ont attaqué parce que la France a gagné le Mondial.”.

“Oui, mais si la France n’avait pas gagné avec cette équipe, ça aurait été un échec. Et maintenant qu’il a gagné le Ballon d’Or, que disent les médias en France ?” a conclu Zlatan Ibrahimovic. Des propos en soutien à Benzema que le joueur français va apprécier avant la Coupe du Monde au Qatar à laquelle il devrait participer afin de remporter pour la première fois de sa carrière ce trophée et offrir une 3ème étoile à la France.