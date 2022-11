Nabil El Moudni menace Booba qui l’accuse de racisme, “Je ne suis pas Magali Berdah”

Accusé de racisme par Booba, Nabil El Moudni a décidé de menacer directement en message privé le rappeur du 92i. L’influenceur a répliqué à l’accusation de B2O en l’avertissement qu’il n’est pas comme Magali Berdah et compte bien se défendre en lui mettant un coup de pression.

La lutte contre les influenceurs se poursuit pour Booba, Magali Berdah, Marc Blata ou encore Maeva Ghennam, c’est désormais au tour de Nabil El Moudni de subir les foudres du DUC. Après s’être insurgé de la présence de la patronne de Shaun Events sur le plateau télévisé de TPMP en déplorant le manque de soutien de Cyril Hanouna dans sa guerre contre les fraudes des influvoleurs, l’interprète de Ratpi World s’est trouvé une nouvelle cible en relayant une vidéo du blogueur avec la légende “Stop au racisme”. Dans la séquence ce dernier déclare, “Je me sens plus frère avec le renoi qu’avec l’algérien.” puis il poursuit, “J’ai honte de ces individus là. Des sales ara*es comme ça, c’est à cause d’eux qu’on est tous catalogués. C’est à cause d’eux que je me fais arrêter à chaque fois que je croise un condé”.

Nabil prêt à humilier Booba !

Alors qu’il s’était déjà immiscé dans l’affaire opposant Kaaris à son ex-compagne Lynda avec de preuves compromettantes contre l’artiste Sevranais, Nabil n’a pas apprécié l’accusation de racisme de Booba et a répliqué. “J’ai fait de la merde. Moi je suis contre les cons. Les cons en général, ça englobe toutes les nationalités, toutes les origines. Il y en a de partout. Toi même, le premier des cons” s’explique tout d’abord dans une vidéo avant d’affirmer avoir mis un coup de pression à B2O, “Est-ce que vous voulez que je vous explique pourquoi il a tenté de faire une tentative désespérée de me faire passer pour un raciste ? C’est parce qu’hier en privé, je lui ai mis un coup de pression.”.

Nabil El Moudni assure ensuite que Booba poste régulièrement des photos lui sur Instagram mais n’avoir jamais réagi et que désormais il va le faire. “Ça fait un mois, tous les deux jours il envoie une photo une story de moi. Je ne l’ai jamais calculé. Je ne voulais pas rentrer dans vos guerres. Maintenant, je vais commencer à te faire. Je vais te donner du temps. Poto, tu t’es mis dans un truc, je ne suis pas Magali Berdah” menace l’influenceur. Une partir du message envoyé à Kopp ont ensuite fuité, “Toi tu joues trop avec mes coui**es. Mais tranquille tu vas bientôt comprendre pourquoi je me suis fais connaître. Bientôt tu pourras nous dire ça fait quoi de te faire humilier par quelqu’un qui a la moitié de ton âge” peut-on lire.