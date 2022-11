Pourquoi Gims et Dadju sont accusés d’avoir copié Lorenzo ?

Gims et Dadju ont-ils repris les idées de Lorenzo ? Ce dernier est habitué à faire le buzz pour faire sa promotion mais il ne s’est jamais lancé dans les clashs pour faire parler de lui. C’est la première fois que l’ancien membre du groupe Columbine se lance dans ce type d’exercice pour s’attaquer virulemment aux deux frères Djuna en les accusant de l’avoir copié et voici quelques explications sur cette affaire.

“Il refait les tickets d’or dans les albums comme j’avais fait il y a 4 ans” s’est indigné Lorenzo en réaction au choix de Gims de mettre en place des tickets d’or, de platine et de diamant à gagner en précommandant son prochain album. Il affirme ensuite que Dadju a fait pareil quelques années auparavant en assurant que les deux frères ont volé son concept avant de se moquer d’eux en conseillant ironiquement de l’appeler directement pour reprendre ses techniques de promotion tout en insultant au passage Meugui.

L’explication du clash de Lorenzo contre Gims et Dadju !

Lorenzo fait référence au mois de février 2018 à la sortie de son “Rien à branler” certifié disque de platine sur lequel figure notamment son tube “Fume à fond“. Avant la parution de cet opus, il avait annoncé avoir mis un ticket d’or à l’intérieur d’un seul exemplaire du projet comme dans le film “Charlie et la chocolaterie” sortie en 2005 dans lequel Willy Wonka place dans 5 tablettes de chocolat 5 tickets d’or pour une visite guidée de sa chocolaterie. L’heureux élu a pu remporter un bob Game Boy Color Pikachu porté par le rappeur, le droit de venir gratuitement à un de ses concerts accompagné d’une personne puis de le rencontrer dans les loges après sa performance sur scène, il également reçu une copie du disque d’or de l’album avec son nom gravé.

Même s’il a été l’un des premiers à reprendre ce concept Lorenzo s’est donc inspiré de “Charlie et la chocolaterie”, Dadju et Gims n’ont d’ailleurs pas été les seuls à le reprendre. Angèle ou encore Orelsan qui avait repris avec la sortie de “Civilisation” l’idée en plaçant des tickets d’or dans la version physique de l’album offrant un accès à vie à tous les concerts. D’autres comme Lacrim avait placé des billets de 500 € cachés dans des exemplaires de son album, Zola avait aussi fait gagner des Rolex. L’idée devient donc de plus en plus habituelle dans le but de faire la promotion d’un album afin de pousser les fans à acheter le projet au format CD et non uniquement l’écouter sur les plateformes de streaming.

Pour le moment ni Gims, ni Dadju n’ont réagi aux propos de Lorenzo qui va arrêter sa carrière de rappeur après la parution de son opus “Légende vivante” le 2 décembre 2022.