Booba se moque de Rohff qui se fait clasher Wejdene

La tension monte et Booba en remet une couche !

Ça tire dans tous les sens sur les réseaux, le clash Wejdene vs Rohff fait le bonheur de Booba ! Une embrouille improbable a éclaté ce vendredi entre Housni et l’interprète du tube Anissa suite à la sortie du dernier single du rappeur français baptisé Masterclass produit par Raiden Wins dans lequel il lâche une punchline en citant la jeune chanteuse de 18 ans. Ce conflit a fait réagir B2O avec un tweet moqueur.

Les deux rappeurs ont tenté de se mettre d’accord cet été pour organiser une combat sur le ring pour régler leur compte mais ils n’ont jamais réussi à se mettre d’accord sur les termes de ce face à face notamment concernant la répartition des gains du duel. Les hostilités entre Rohff et Booba se sont ensuite apaisées ces deniers temps mais le DUC n’a pas manqué de commenter la parution du nouveau morceau d’Housni et notamment sur la phrase “Mon fils peut soulever Wejdene, bah ouais c’est un 2004”. Cette punchline agite les réseaux depuis ce vendredi et la protégée de Feuneu n’a pas apprécié d’être citée dans les paroles de cette chanson.

“Avant de penser que ton fils peut me soulever, pense à trouver des solutions pour soulever ta propre carrière. Si t’avais une fille est ce que tu dirais ça? Un grand papa comme ça” a déclaré Wejdene sur Instagram à l’écoute du titre de Rohff tout en ajoutant des émojis en train de vomir pour exprimer son dégout face aux propos la concernant du rappeur du 94. Booba qui s’en est souvent pris à Feuneu, le manager de la jeune artiste mais tout en lui apportant ses conseils, “Wejdene, mon conseil aujourd’hui serait… change de manager, c’est un raciste mégalomane et incompétent sur la durée.”, avait-il déclaré au mois d’avril a rapidement ajouté son commentaire à cette affaire.

En effet le DUC s’est amusé de la situation, il a posté sur Twitter un cliché de son fils Omar avec un smartphone dans ses mains accompagné du message “@WejdeneOfficiel check tes dm!” ainsi qu’un émoji mort de rire et un drapeau de pirate pour faire référence à la phrase d’Housni afin de faire croire que son fils a envoyé un message à la chanteuse pour tenter de la “soulever” comme le dit ce dernier dans sa chanson.