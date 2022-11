Maes attaque encore Booba, “Remercie nous sale ingrat”

Maes relance les hostilités contre Booba

Après une courte période d’apaisement, Maes vient une nouvelle de s’en prendre à Booba. Depuis quelques semaines, l’artiste du 93 se retrouve en pleine polémique suite aux révélations de sa relation avec Maeva Ghennam. Celle-ci a ensuite accusé B2O d’être à l’origine de cette rumeur, un clash a ensuite éclaté entre les deux rappeurs français mettant fin à leur amitié.

Suite au scandale Maeva Ghennam a affirmé n’avoir jamais couché avec Maes en assurant qu’ils ont uniquement passé une soirée ensemble à Dubaï avec des amis. “C’est faux. Je suis rentrée seule, enfin avec mes amis. Je suis sûre, c’est un scoop de Booba” avait-elle commenté alors que Booba n’a pas caché son plaisir de relayer les rumeurs sur cette affaire et depuis plus rien ne va avec son ancien compère qui vient de relancer une offensive en affirmant que Kopp ne connait le succès plus qu’avec ses feautrings et devrait remercier les autres artistes d’accepter de collaborer avec lui.

“En plus d’être une balance, t’es un ingrat” a posté Maes dans une première story en dévoilant un couplet de son featuring avec B2O sur le titre “Pablo” qui n’est jamais sorti avant de poursuivre, “#Blanche ca vient de qui ? Fais pas l’ancien qui donne des tubes aux jeunes, c’est grâce à nous que t’as tenu les 5 dernières années. En attendant MON son n’a jamais été déclassé par une autre de tes sorties. Remercie nous sale ingrat” tout en affichant le classement des collaborations de Booba avec les titres “Blanche“, “Mona Lisa” en feat avec JSX, “Médicament” avec Niska et “Sale mood” avec Bramsito. “Ca y est on l’a perdu” a déploré Booba en réaction à cette attaque. Il a ensuite posté un extrait de son morceau “Boulbi” avec les paroles “C’est pas la rue mais l’être humain qui m’attriste”.

En parallèle de son clash avec Booba, Maes prépare la sortie de son prochain album à paraitre prochainement et vient de dévoiler sur Instagram un extrait du premier single de ce de projet.