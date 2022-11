Rohff assassiné par Wejdene ? Housni répond aux détracteurs

Rohff apaise les tensions avec Wejdene après les piques !

Les paroles du dernier single nommé Masterclass de Rohff ont fait beaucoup parler sur les réseaux et ont notamment interpellé Wejdene en raison de la phrase “Mon fils peut soulever Wejdene, bah ouais c’est un 2004”. Cette punchline n’a pas plu à la protégée de Feuneu qui a réagi de façon virulente et a amusé Booba. Housni vient de répondre aux critiques pour s’expliquer et calmer les esprits.

“Ne le prends pas mal comme ça, c’est juste une façon de dire que j’ai un fils de ton âge, ce n’est rien de méchant. Apaise ton cœur, c’est cool déchire tout, on te souhaite tous une carrière aussi lourde à soulever que la mienne” s’est justifié Rohff dans une story Instagram en réponse à la déclaration de Wejdene, “Avant de penser que ton fils peut me soulever, pense à trouver des solutions pour soulever ta propre carrière. Si t’avais une fille est ce que tu dirais ça? Un grand papa comme ça”.

Rohff s’est ensuite félicité des retours positifs dans les commentaires sur Youtube et Instagram au sujet de son nouveau morceau. “Que des com positif et objectif sur YouTube et insta donc y’a que sur Twitter que ça rage en faux compte à 0 ou 5 abonnés wesh @elonmusk faudra vraiment enlever ces options de bots capable de créer des faux comptes des faux com sous nos Twitt oh les faibles” a-t-il tweeté. Housni s’est également agacé des titres de certains articles des médias sur les propos de Wejdene à son encontre tout en plaçant un tacle à Booba pour s’être moqué de lui. “Wejdene n’a assassiné personne arrêtez vos titres bidons en plus elle connaît ses classiques c’est qu’elle a bon goût. B2Zeub t’as qu’1 flow une melo t´es relou, dit merci a Maes, Niska. On parle plus de ton sdf en playback vieux cancre, tu m’parasites t’as mal oubli moi” a déclaré le rappeur du 94 en relayant l’extrait vidéo d’une interview de l’interprète du hit Anissa en train de citer son titre “Charisme” en featuring avec Wallen paru en 2004 comme référence dans sa discographie.

