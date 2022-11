Booba nargue Rohff qui annule 9 concerts sur 10, Housni réplique

Booba chambre Rohff sur les annulations de sa tournée !

L’embrouille sur les réseaux entre les deux légendes du rap français repris depuis la semaine précédente et se poursuit, aucun des artistes ne lâche l’affaire. Suite à la sortie de son album “Grand Monsieur” le 9 décembre 2021, Rohff a programmé une tournée mais malheureusement des nombreuses ont été annulées sans un motif officiel et Booba a immédiatement accusé son rival de ne pas réussir à remplir les salles.

“Plus qu’un et c’est le perfect 9/10! Ça va s’finir dans un hanout à Félix Pyat cette histoire” jubile Booba en affichant les dates du Classic Tour de Rohff annulés tout au long de ce mois de novembre, le 10 à Orléans, le 12 à Lyon à la Halle Tony Garnier, le 18 à Bruxelles, le 19 à Amiens, le 20 à Lille, le 22 à Marseille, le 25 à Nantes, le 27 à Bordeaux et enfin le 29 à Rouen. En effet 9 des 10 concerts d’Housni ont été déprogrammés, uniquement l’Accor Arena à Paris est encore au programme de la tournée et aura dans une semaine.

Housni tacle B2O à son tour !

“Nan mais quelle audace. N’oublie pas que tu détiens le record des concerts annulés, champion même, les bots te félicitent. Tu dois avoir 1000 faux comptes lol, t’es pas tranquille quand je sors un son ? Je m’en cogne des merdes que tu sors mois. En fou toi de moi wesh” s’est défendu Rohff avec une article de presse d’un concert annulé de son rival en Guyane titré “Concert annulé : Booba aurait eu peur de se rendre en Guyane”.

Rohff s’est ensuite satisfait des réactions positives concernant son dernier single “Materclass” sur Instagram et Youtube mais en déplorant les remarques négatives des faux comptes sur Twitter en demandant à Elon Musk de faire supprimer les bots qui créent des faux commentaires sur Twitter. “@rohff C’est les bots aussi qui annulent tous tes concerts? #pagotour #lahisterclass” a réagi Booba qui va sans doute suivre avec attention le déroulement du concert d’Housni ce mardi 15 novembre à Bercy.