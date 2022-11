Francis Ngannou se fait soulever par une combattante de 52 kg

La kick-boxeuse et pratiquante chinoise d’arts martiaux mixtes de 33 ans ne s’est pas démontée face au 1,93 m et 133 kg de Francis Ngannou. Dans une récente vidéo devenue virale sur la toile, Weili Zhang a réussi à maitriser l’athlète franco-camerounais.

Depuis sa victoire face à Ciryl Gane le 22 janvier dernier lors de l’UFC 270, Francis Ngannou n’est pas remonté dans l’octogone et a dû soigner une blessure au genou en se faisant opérer au mois de mars du ligament croisé antérieur et du ligament collatéral tibial. The Predator est pressenti pour faire face à Tyson Fury dans son prochain combat, sa période de repos lui permet actuellement de se consacrer à d’autres activités comme négocier un nouveau contrat avec l’UFC, mettre en place une ligue de MMA en Afrique et il a dernièrement rencontré Weili Zhang.

Malgré le gabarit imposant de Ngannou, Weili Zhang pesant à peine 52 kg a réussi à soulever les 133 kg du Camerounais sans aucun problème. “Je n’arrive pas à croire que Zhang Weili vient tout juste de me soulever comme si je ne pesais pas 133 kilos.” a-t-il commenté en postant la vidéo sur Twitter avant préciser qu’il ne voulait pas qu’elle le fasse, craignant que la combattante se blesse au dos, “je me suis retrouvé d’un seul coup en l’air. Son ratio poids/puissance crève le plafond” a conclu le champion de MMA dans une séquence qui cumule plus de 1,5 million de vues sur le réseau social à l’oiseau bleu.

I can’t believe that @zhangweilimma just picked me up like I wasn’t 293lbs 😳

I didn’t want her to do it I was scared of her hurting her back and was trying to explain this to her….then found myself suddenly up in the air.

Her strength ratio is through the roof 📈 pic.twitter.com/smhsP9H91u

— Francis Ngannou (@francis_ngannou) November 3, 2022