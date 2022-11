Koba LaD a passé à tabac son ex-manager

Sur un coup d’tête, j’ai niqué l’ancien manager

Le rappeur britannique Headie One vient de dévoiler une nouvelle collaboration avec un rappeur français après celle en compagnie de Gazo sur le single “22 Carats” c’est avec Koba LaD qu’il nous livre un nouveau featuring pour une connexion franco-anglaise dans laquelle l’artiste originaire d’Évry en Essonne fait une confidence sur son ancien manager avec qui il ne travaille plus.

Vendredi dernier Koba LaD et Headie One ont présenté cette collaboration inédite produite par Narcos et Ken & Ryu. Sur un flow drill, le duo performe sur le titre “Link In The Ends” qu’ils ont mis en images. Dans le clip est réalisé par Don Prod, les rappeurs se mettent en scène dans les villes de Paris, Londres et Melun. Le français s’est fait remarquer avec les paroles de son premier couplet dans ce morceau car il livre une étonnante information, révélant avoir passé à tabac Deuspi.

“La misère, elle m’a désarmé, p’t-être un diplôme ou j’crois qu’j’aurais dû faire l’armée. J’garde mes sin-c’ près d’moi, que ça qui m’fait du bien. J’garde mes sin-c’ près d’moi, que ça qui m’fait du bien. Trop d’haineux, trop d’envieux, trop d’suceurs, j’comprends pas. Pourtant, j’faisais bien, pourtant, j’faisais bien. Donc, sur un coup d’tête, j’ai niqué l’ancien manager. Avec Headie One mais j’parle pas l’anglais” lâche Koba LaD en affirmant avoir frappé son ancien manager, Deuspi d’un coup de tête avec qui la rumeur d’une altercation avait circulé sur les réseaux au mois d’avril dernier, il s’était même retrouvé accusé de l’avoir séquestré et de lui avoir crevé l’œil. Le manager aurait arnaqué le rappeur pour une histoire de contrat.