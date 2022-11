Maes menace Booba, “Je vais te trouver”

C’est très tendu entre Maes et Booba !

Décidément les deux rappeurs français n’arrêtent pas de se clasher sur Instagram ! Signé sur le label Omerta Records, Maes vient de débuter la promotion de son prochain album avec la présentation du premier extrait baptisé “Fetty Wap” tout en adressant des nouveaux tacles à Booba qui a répondu mais l’artiste Sevranais ne s’est pas assagi et vient d’en remettre une couche en le menaçant.

Après quelques semaines de calme les échanges ont repris le weekend dernier. Maes vient de relancer les provocations contre Booba en traitant notamment ce dernier d’ingrat sur Instagram. Dans un premier temps, l’interprète de Madrina a affirmé que B2O est toujours au sommet du rap game uniquement grâce à ses collaborations en affichant le classement des streams des featurings du DUC avec Niska, Bramsito, JSX ainsi que sur le single “Blanche”. “Blanche ça vient de qui ? Fais pas l’ancien qui donne des tubes aux jeunes, c’est grâce à nous que t’as tenu les 5 dernières années. En attendant MON son n’a jamais été déclassé par une autre de tes sorties. Remercie nous sale ingrat” a-t-il ajouté en commentaire.

“On t’a perdu” a ensuite répliqué Booba, toujours aussi remonté contre son ancien compère et Maes vient encore de lui répondre. “On m’a perdu mais toi je vais te trouver et ça va bien se passer“ a ouvertement averti le rappeur Sevranais à l’encontre de Kopp dans une situation qui est de plus en plus tendue entrez les deux artistes. L’auteur de Réelle Vie a poursuivi avec une ancienne déclaration de B2O dans laquelle il affirme “Maes s’est fait tout seul, j’ai fait Kaaris et je l’ai défait”.

Le conflit entre Maes et Booba a pris de l’ampleur ces dernières semaines depuis la révélation du DUC sur la rumeur d’une liaison entre Maeva Ghennam et le Sevranais qui souhaite désormais se reconcentrer sur la musique avec la parution prochaine de son nouvel opus.