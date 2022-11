Soolking se fait agripper sur scène par des fans

Soolking se fait une petite frayeur !

L’un des récents concerts de Soolking a donné lieu à une séquence insolite. Son concert a été perturbé par des jeunes femmes mais heureusement cela n’a pas troublé la suite de la prestation de l’artiste sur scène.

Entre la chute de Ninho pendant un concert à Strasbourg, le tacle d’un inconnu sur Dadju pendant un showcase ou encore Tayc qui renifle une culotte sur scène, les concerts offrent ces derniers temps souvent des moments étonnantes au public et cette fois-ci c’est au tour de Soolking. Face à sa notoriété grandissante l’auteur de Suavemente subit le harcèlement de ses fans. Cet été il a même été contraint de faire appel à la justice en raison d’une fan amoureuse de lui et trop entreprenante. Cette jeune femme s’est retrouvée sous contrôle judiciaire par la justice, elle est accusée de « harcèlement moral au moyen d’un support numérique, propos répétés ayant pour objet une dégradation des conditions de vie, faux et usage de faux, usurpation d’identité, tentative d’extorsion. » à l’encontre du chanteur qui vient également de subit l’engouement de deux spectatrices en plein concert.

En effet Soolking a encore dû faire face à la ferveur de ses admiratrices. Pendant un concert, deux femmes ont échappé à la sécurité et ont réussi à monter sur scène pour attraper leur idole ce qui a interrompu quelques secondes sa prestation et il a plutôt bien réagi en exprimant sa surprise de découvrir ses deux fans à ses côtés en souriant avant que son équipe ne réagisse rapidement pour les sortir.