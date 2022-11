Booba termine Magali Berdah, “C’est la fin”

Booba met KO Magali Berdah !

Face à Magali Berdah, Booba est en passe gagner la guerre ! Après avoir remporté une première bataille en justice avec la demande de la réactivation du profil OKLM par le tribunal mais que Instagram refuse toujours de remettre en place, B2O semble désormais bien parti pour gagner une grande victoire dans sa lutte contre les influenceurs, l’actionneur principal de Shauna Events a décidé de lâcher sa fondatrice, un gros coup du pour cette dernière.

Booba a jubilé en relayant un article du Parisien annonçant que Shauna Events et son principal actionnaire, Banijay négocient en ce moment une scission. “La perte de vitesse de la société et les déboires de Magali Berdah ces derniers mois ont eu raison du partenariat” peut-on lire sur la publication du média postée par l’ancien membre du groupe Lunatic avec le message “Elle reprend sa vie en mains!” et ses fans se sont amusés à commenter qu’il arrête bien des carrières pour de vrai comme le rappeur le cite dans son morceau “JDC” paru en 2017.

La fin de Shauna Events se précise

Sur Twitter, Booba a exprimé sa satisfaction tout d’abord avec un tweet dans lequel il dénonce le placement de produit de Magali Berdah pour des bonbons halal avec de la gélatine de porc. “Moi j’ai le présentiment qu’elle est virée du groupe “Banijay” et qu’elle veut nous faire croire qu’elle prend son envol. Comme un nouveau départ… Alors que c’est la fin” a-t-il ensuite déclaré en publiant un message de l’influenceuse dans lequel elle assure vouloir reprendre sa vie en mains, se battre comme une guerrière et que plus personne ne va l’humilier. Selon Kopp, elle tente de donner une fausse raison officielle à son départ de Shauna Events.

Toujours sur Twitter, le DUC a enchainé avec une photo de Magali Berdah accompagnée de la légende “VVV” en référence à la célèbre expression Veni, vidi, vici de Jules César traduite en français par “je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu” pour démonter qu’il a remporté la guerre. Booba a poursuivi avec un article du journal La Dépêche détaillant la fin de le collaboration entre Shauna Event et Banijay, son plus gros actionnaire avant de conclure avec une vidéo du média Brut sur cette affaire expliquant les agissements de Kopp pour dénoncer les fraudes de la société d’agence de marketing d’influence.

