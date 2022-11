Le Rat Luciano, du légendaire groupe Fonky Family est de retour

Le Rat Luciano revient avec un clip inédit !

Après avoir ambiancé les fans de l’Olympique de Marseille au mois mars dernier avec le clip “Ambiance Scandale“, un freestyle pour marquer une connexion entre le rappeur et les supporters de football, Le Rat Luciano est de retour avec un nouveau singe baptisé “IAM”.

Le Rat Luciano est connu avec son groupe la Fonky Family formé de Don Choa, Menzo, Pone, Fel et DJ Djel comme une légende du rap Marseillais. La FF a marqué l’histoire du rap français à la fin des années 90 et au début des années 2000 avec les albums “Si Dieu veut…” et “Art de rue”. Dans sa carrière le Luch a également sorti un album en solo intitulé “Mode De Vie… Béton Style” le 31 octobre 2000 et depuis son second opus se fait attendre même s’il a multiplié les collaborations depuis 2020 avec Naps, SCH ou encore Jul pour les projets Classico Organisé et 13’Organisé.

Il y a un an dans une longue interview avec Konbini, Le Rat Luciano a confié travailler sur l’album de sa vie. Il a confirmé la préparation d’un opus très attendu par les puristes mais n’a communiqué aucune date de sortie. “Oui, il est toujours dans les tuyaux.” avait affirmé dans cet entretien avant de préciser “encore un petit peu de patience. Je suis pas loin de voir le bout du tunnel.” puis de terminer sur le sujet, “Je reviendrai quand je serai totalement en phase avec moi-même. Ça sortira quand je serai satisfait à 100 % du résultat”.

Le Rat Luciano semble désormais satisfait de son travail et vient de confirmer sur les réseaux son retour en solo avec un premier morceau, “IAM” accompagné de son clip réalisé par Plein Format, un titre dédié à sa ville, Marseille avec la participation d’Akhenaton.