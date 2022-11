Maes dézingue Booba et demande à tous les artistes de quitter le 92i

Maes démolit encore Booba !

En marge de la sortie de son nouveau single Fetty Wap, premier extrait de son prochain album, Maes vient de relancer une virulente attaque contre Booba et a adressé un message aux artistes de son label afin de les interpeller pour rompre leurs contrats avec le 92i.

Après une période d’absence, Maes est de retour en musique avec un titre inspiré par le rappeur américain Fetty Wap dans lequel il chante notamment “Bélier devant la porte, j’garde un œil ouvert comme Fetty Wap”. Un morceau produit par Harrison et Nino Bella disponible sur les plateformes de streaming ainsi son clip tourné en partie à Ketama au Maroc, la vidéo réalisée par Hustler Game Premium est en ligne sur Youtube. En plus de la sortie de ce single, le Sevranais est toujours en plein clash avec Booba et vient d’en remettre une couche.

Le sevranais insulte sévèrement B2O

C’est sur Instagram que Maes a encore sévi avec une première publication du dernier featuring de Booba pour le titre “Marocco” de Gato extrait de l’album “Diego soda” sur Apple Music qui indique que le morceau connait un succès important et suscite un fort engouement en France ainsi que la légende “Rap VS” puis l’auteur de Madrina montre que la chanson n’est pas aussi populaire que le prétend la capture d’écran précédente et a pris la 167ème place au Top Singles, “Réalité. Bonne retraite violeur de jeunes filles” commente-t-il.

Maes poursuit avec le conflit entre Booba et Yerim Sar, le journaliste a affirmé en 2021 que Kopp est en pointeur et le rappeur a ensuite porté plainte. L’artiste Sevranais a ressorti cette affaire pour encore traiter B2O de balance avant d’enchainer avec un message aux membres du 92i, “Message aux artistes du 92i, on accepte d’être produit par une balance, coké, violeur de mineures, baiseur de trans et qui laisse dans la merde son frère Gilles le crackers ? J’attends la rupture de vos contrats si vos “principes”, comme vous dites, passent avant la musique” ainsi que le hashtag “#Boobabalance”.

Le rappeur originaire de Sevran termine sa série de publications par une vidéo d’un concert de Vald qui insulte la mère de Booba sur scène, “N*que la mère a Booba”. “Vald Masterclass” et “N*que la mère d’la mère à Booba” a ajouté Maes.