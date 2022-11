Dinos réalise une grosse performance avec les ventes d’Hiver à Paris

Dinos N°1 du Top Album, les chiffres des ventes connus !

“Hiver à Paris, c’est deux disques. Rive gauche et Rive droite. J’avais besoin de parler de choses différentes sur les deux CD’s. J’espère que ça vous plaira.” avait confié Dinos sur Twitter peu de temps avant la sortie de son nouvel opus “Hiver à Paris”. Le projet a visiblement plu au public car le rappeur français vient de réussir l’exploit de prendre la première place du Top Album cette semaine.

Le 4 novembre dernier, Dinos a présenté son quatrième album baptisé “Hiver à Paris”. Un double album de 21 morceaux avec plusieurs featurings en compagnie de Akhenaton, Ninho, SCH ou encore Laylow. L’artiste originaire de La Courneuve réalise le meilleure démarrage de sa carrière avec un total de 28 074 ventes pour la première semaine d’exploitation de ce projet (18 908 ventes en streaming, 9 062 ventes en physique et 104 ventes en téléchargement). Cet opus devrait être rapidement certifié disque d’or et faire mieux que l’album “Stamina” (disque de platine) paru en 2020 avec ses 23 236 ventes en 7 jours ou encore “Taciturne” avec 7 815 ventes et “Imany” avec 3 131 ventes en première semaine.

En prenant la tête du classement des ventes d’album de la semaine en France, Dinos s’offre même le luxe de battre Matt Pokora et son nouveau projet “Epicentre”, deuxième du Top Album avec 18 142 ventes.