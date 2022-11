Eto’o a offert une importante somme d’argent à un rappeur, Booba s’interroge

Booba veut savoir qui a reçu l’argent de Eto’o !

Le Duc est à l’affût de tout et vient de réagir à une interview de Samuel Eto’o avec le média Médiatude dans laquelle l’ancien joueur du Barça a fait quelques confidences notamment sur le fait d’avoir donné pendant près de deux années de l’argent à un rappeur mais sans citer le nom de cet artiste. Cette déclaration a intrigué Booba qui s’est questionné sur son identité.

“Il y a un certain chanteur rappeur qui oublie qu’il a vécu 2 ans à mes frais en Europe. Je lui donnais 5000€ par mois. Et il me critique aujourd’hui” s’est exprimé Eto’o dans cet entretien pour critiquer un artiste qu’il a soutenu avant que celui ci ne retourne sa veste aujourd’hui. Booba a relayé les propos de l’actuel président de la Fédération Camerounaise de Football sur Twitter en lui adressant un message afin d’identifier cette personne. “@SamuelEtoo On peut avoir son nom ?” a demandé B2O. L’ancien membre du groupe Lunatic a sans doute eu des soupçons envers son rival Rohff dont le nom est apparu dans les commentaires de l’extrait vidéo en raison du fait que l’ancien footballeur avait payé la caution d’Housni en 2014 pour l’aider à sortir de prison.

En effet à l’époque peu de temps après sa libération, Rohff avait posté un long message sur ses réseaux pour remercier Eto’o. “Ce Vendredi 10h30 le juge a accepté ma remise en liberté sous caution et bracelet électronique , j’apprends la nouvelle à 15h , impatient d’être à mardi pour payer ma caution au calme. Mais voilà que 2h après , on me prie de rassembler mes affaires et de sortir sur le champ car je suis libérable. À ma grande surprise , ma caution a été réglé en début d’après midi par un grand monsieur, en direct du Brésil, Samuel Eto´o Fils, la Grande Classe ! Un grand Merci” avait déclaré le rappeur du 94.

Booba a finalement fait erreur car le nom du rappeur en question a ensuite été révélé. Il s’agit de Valsero, un artiste Camerounais qui s’est exprimé sur Facebook pour répondre aux propos de l’ancien joueur de football, “Samuel Eto’o va falloir que tu expliques pourquoi tu m’aurais donné autant d’argent.” a déclaré le chanteur.