Avant le MMA, Bosh envoie le hit de cette fin d’année

En attendant de faire ses débuts dans l’octogone suite à la récente confirmation de son souhait de se lancer dans le MMA dans la ligue de Fernand Lopez en parallèle de sa carrière de rappeur, Bosh revient avec un nouvel inédit nommé “Mauvais Djo” produit par Blaise Keys et Mounchild qui est extrait de son prochain album, “Algo’rythme”.

Bosh veut vous ambiancer cet hiver !

“Ruinart au bord de mer, j’éteins mon cellulaire. Elle est gée-char sa mère, elle sait qu’j’suis un mauvais djo. Ruinart au bord de mer, j’éteins mon cellulaire. Elle est gée-char sa mère, elle sait qu’j’suis un mauvais djo” reprend Bosh dans les paroles de ce morceau festif qui n’est pas sans rappeler son tube, “Djomb (Bien ou quoi)” paru au mois de mars 2020 dont le clip totalise plus de 85 millions de vues sur Youtube ainsi que près de 100 millions de streams sur Spotify.

Le clip de “Mauvais Djo” réalisé par Fanatik Prod est également disponible. Après “Gringa”, “Téléphone”, “Himalaya” avec Soolking et “Gangsta shit / Doser”, il s’agit là du cinquième single dévoilé par Bosh depuis la parution de son dernier album en date “Synkinisi“. Pour le moment l’interprète de Karnage dans la série “Validé” de Franck Gastambide n’a pas donné plus de précisions sur la sortie de son nouvel opus “Algo’rythme” prévue pour cette fin d’année ou début 2023 et poursuit son entrainement pour le MMA avec des premières images impressionnantes de ses séances.