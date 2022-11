SDM revient en force avec le puissant Ragnar

Le rappeur signé sur le label 92i Records de Booba est bouillant ! Après le succès de son premier album intitulé “Ocho” certifié disque de platine avec plus de 100 000 ventes, SDM prépare la sortie de son second opus baptisé “Liens du 100” pour le 2 décembre prochain et vient de présenter un nouvel extrait de ce projet avec le single “Ragnar”.

SDM est chaud !

Suite à l’annonce au Stade de France de Booba de la parution de son deuxième album pour cette fin d’année, SDM revient avec le troisième extrait de cet opus. En attendant de découvrir la tracklist complète de “Liens du 100”, l’artiste du 92i a déjà sorti trois extraits singles du projet avec “Gâchette” puis “Redescends” en featuring avec Tiakola et enfin “Ragnar” produit par Franklin, OB, Almess Beats et Iordan. Le clip de ce titre réalisé par Maxime Ellies pour Obvious film est également disponible sur Youtube.

“Eh, poto, viens voir par ici, j’ai celle qui va t’booster si t’es paresseux. T’es sur Paris ? J’t’envoie dealeur pas cramé (Wouh), qui t’visser en talon, jupe et bas résilles. Eh, poto, viens voir par ici, j’vais trer-mon la vraie vie en bas d’la té-ci. Là où l’gentil à la tête à Kadhafi (Ouh) et l’méchant à la gueule à Noël Le Graët. C’est vrai, c’est moi qui joue, t’es sur le banc, acquitté, j’étais jugé pour contrebandе. Laisse tombеr, t’as zéro chance contre ma bande” balance SDM dans le premier couplet de ce morceau qui est une belle démonstration de force du rappeur originaire de Meudon, dans les Hauts-de-Seine afin monter la pression avant la sortie de “Liens du 100”.