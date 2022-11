Booba ridiculise Vincent Miclet suite au kidnapping de son fils par Ayem Nour

La réaction de Booba à l’affaire Ayem Nour ne passe pas inaperçue

Toujours à l’affut de la moindre actualité du moment, Booba vient de réagir avec son humour habituel à l’affaire de l’enlèvement du fils de Vincent Miclet par sa mère Ayem Nour. L’homme d’affaires franco-béninois a lancé ce mardi un avis de recherche pour son enfant sur son compte Instagram et l’annonce a inspiré Élie Yaffa afin d’ajouter son commentaire personnel sur cette affaire.

Ce mardi soir Vincent Miclet a publié un cliché de son fils sur Instagram avec un long message pour dénoncer les agissements de son ancienne compagne, Ayem Nour, la mère de son enfant. Il affirme que l’ancienne candidate de l’émission de téléréalité Secret Story a kidnappé leur enfant dont elle n’a plus la garde, une publication relayée par Booba.

“Lundi matin après avoir déposé mon fils a l’école américaine , sa maman Ayem Nour en complicité avec sa mère FARIDA l’a enlevé de l’école sans mon consentement et jusqu’à l’heure ou je vous parle nous n’avons aucune nouvelle de Ayvin, une plainte a été déposée aux autorités marocaines. Mon fils se trouve sur le sol marocain mais je ne sais pas où…” décrit le message de l’homme d’affaires qui précise ensuite, “Quiconque puisse le voir ou le localiser veuillez s’il vous plaît m’en informer. Merci”. Le président de Petroplus Overseas a ajouté à sa publication les hashtags, #consulatdefranceaumaroc, #ministeredelinterieur, #migrationmarocaine, #royaumedumaroc, #cyrilhanouna ainsi que #sorcières.

Après avoir mis en ligne son dernier single Iste et avoir félicité Gazo pour être toujours sur le podium du Top Singles avec DIE mais qu’il compte le détrôner, Booba s’est amusé de la mauvaise mésaventure de Vincent Miclet. L’interprète de Boulbi n’a pas pu s’empêcher de rigoler du comportement de Ayem Nour. “Il a mis son fils à l’école Américaine et y fini à Kesh moi j’en peux plus de 2022 Ayem rend l’enfant zobi ! Elle a appelé Farida c’est parti en kidnapping direct j’vais mourir“ a plaisanté le fondateur du 92i en postant la capture d’écran de cette annonce sur Twitter.