Hugo Lloris explique pourquoi il ne mettra pas le brassard LGBT au Qatar

Hugo Lloris a affirmé ne pas porter le brassard LGBTQ au Qatar avec une explication un peu bancal pour se justifier de ce choix alors que les joueurs de l’équipe de France viennent d’arriver à Doha ce mercredi pour disputer la Coupe du Monde et afin de défendre le titre de champion de du monde.

Avant ce dimanche 20 novembre pour le début de la coupe du Monde avec un premier match opposant Qatar à l’Equateur, Hugo Lloris a tenu des propos en conférence de presse au sujet du brassard LGBTQ qui font débat. Le capitaine des Bleus a été questionné par les journalistes sur la possible prise de position de l’équipe de France pendant la compétition dans pays où l’homosexualité est un illégale, la loi prévoit pour un non musulman une condamnation à une peine d’amende assortie de 7 années de privation de liberté et pour une personne de confession musulmane, la peine de mort.

Avant le début du tournoi les autorités du Qatar ont suggéré aux homosexuels de faire preuve de « discrétion » pendant la Coupe du Monde, cette demande fait polémique et pour afficher son soutien à la communauté LGBTQ, Hugo Lloris aurait pu décider d’arborer un brassard avec les six couleurs arc-en-ciel. Questionné à ce sujet, la gardien de Tottenham a expliqué vouloir respecter suivre les coutumes du pays hôte et de ne pas porter ce brassard. “Lorsqu’on accueille des étrangers en France, on a souvent l’envie qu’ils se prêtent à nos règles et respectent notre culture. J’en ferai de même lorsque j’irai au Qatar.” s’est-il justifié. Les Bleus ont toutefois assuré venir en aide financièrement aux ONG qui défendent les droits des êtres humains au Qatar.

“A force de vouloir donner des leçons, il faudrait regarder aussi ce qui se passe chez nous” s’est également exprimé le président de la Fédération Française du Football Noël Le Graët sur cette question.