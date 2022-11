Rohff est une légende, Maes lui adresse un message

Maes s’adresse à Rohff avec un message puissant

Alors que l’amitié entre Booba et Maes a récemment pris fin, les deux rappeurs français sont désormais ouvertement en clash et le Sevranais n’hésite plus à prendre parti pour Rohff en faisant l’éloge de ce dernier suite à son concert événement à l’Accor Arena.

Par le passé, Maes s’est déjà affiché à plusieurs reprises en train d’écouter des titres de Rohff sur les réseaux et lors d’un showcase, il a même fait son entrée sur le couplet d’Housni dans le titre “Pour Ceux” de la Mafia K’1 Fry. Cet été sur le single “Lifestyle”, le rappeur du 94 a dédicacé l’auteur Madrina avec la phrase “Pour ceux, qui bougent demande à Maes, jamais prendre ma sagesse pour de la faiblesse”.

Cette référence a beaucoup fait parler en raison de l’affiliation de Maes envers Booba. “J’ai fait un clin d’oeil pour tous les big up qu’il m’a fait. Stop cherchez pas plus loin.” s’est ensuite expliqué l’artiste de Vitry sur ses paroles avant de démentir la rumeur d’une demande de collaboration entre eux refusée de la part du rappeur originaire de Sevran.

Ce mardi soir, Rohff a assuré le spectacle à l’Accor Arena. Housni a interprété l’un des plus gros classiques du rap français, 20 ans après sa sortie, “Pour Ceux”. Maes n’a pas manqué cet événement et vient d’adresser un message à Housni dans une story Instagram. “Rohff légende qu’on le veuille ou non“ a-t-il décalé en relayant une vidéo du concert auquel il a assisté avec une foule en folie face à la performance du rappeur du 94.