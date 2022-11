Sindy fustige encore TPMP, “Jean-Michel Maire me trouvait bonne, c’était la veille de mes 20 ans”

L’ex-membre de la Team BS fait des confidences dérangeantes sur TPMP !

Sindy vient encore d’en remettre une couche contre TPMP en ciblant notamment Cyril Hanouna et le chroniqueur de l’émission Jean-Michel Maire. L’ancienne membre de le Team BS formé par La Fouine a fait des révélations contre le programme télévisé suite au passage de Ruby Nikara pour s’insurger du comportement de la production de Touche Pas A Mon Poste.

C’est avec la Team BS entre les années 2013 et 2015 que Sindy s’est fait connaitre. Repérée par La Fouine dans l’émission de téléréalité Popstars, elle rejoint ensuite le label Banlieue Sale. L’année dernière, elle avait lancé un appel à Laouni, Fababy et Sultan pour reformer le groupe le temps d’une tournée mais en vain aucun d’eux n’a accepté. Ces dernières jours, la jeune chanteuse refait parler d’elle sur Twitter suite à ses déclarations contre TPMP.

Sindy déplore l’attitude Jean-Michel Maire

Dans une série de tweets, Sindy est revenu sur son passage dans TPMP en 2014 à l’occasion de la promotion de son album en réaction à la polémique de la présence d’influenceuses dans l’émission et notamment Ruby Nikara qui n’était pas dans son état normal selon elle. “Que vous pensiez qu’elle vie de ça c’est une chose. Que vous fassiez semblant de pas voir que cette femme a besoin de soins.. je sais pas ce que c’est par contre”. “45 minutes de présence en plateau 1 question « tu sais cuisiner sindy » ? Les images sont sur internet. La veille de mes 20 ans.” a-t-elle par la suite confié sur son expérience télévisé dans l’émission avant de révéler en réponse à un internaute, “Si t’avais un soucis et j’ai quitté le plateau en larme. J’y allais pour la promo de mon album on en a pas parle et on m’as posé une question : Tes célibataire Sindy ? Pcq jean Michel maire me trouvais bonne c’était la veille de mes 20 ans.”.

“Je cherche la paix et la justice le reste mon reuf, demande aux gens qui me suivent si j’en ai besoin.” a-t-elle ensuite expliqué à un internaute l’ayant accusé de vouloir faire le buzz. Face aux critiques des internautes, Sindy a passé son compte en privé afin d’apaiser les esprits avant de rétablir l’accès public pour poursuivre ses propos. Elle a partagé plusieurs tweets contre Cyril Hanouna et Jean-Michel Maire pour dénoncer l’attitude déplacée des deux animateurs. “Gamine de 20 ans qui en parait 16, contre cinquantenaire un mis en cause pour agression sexuelle on parle pas de Kevin 22 ans qui me propose un verre à la wander ?” a-t-elle ajouté à l’encontre de ce dernier cité puis de préciser, “Pas payée pour la promo donc tpmp m’a jamais versé un euro. Je me taisais parce qu’en 2014 on parlais pas de ça et que vu le nombre de fanzouze sur ce réseau j’aurais encore pris une vague le mierda”.

La chanteuse marquée par son passage dans TPMP

“Mais à ce moment là je me sens comment à 17 ans sur un plateau télé en direct ou on fait une blague super sexiste mais qu’on est une époque où on se tait, très anxieuse de base et que j’ai vécu des histoires à caractère sexistes et sexuel compliqué oui ça a été difficile pour moi” poursuit Sindy dans un autre tweet avant d’affirmer que la vidéo de son passage à TPMP a été supprimée suite à ses dernières révélations, “C’est marrant (non) mais la vidéo de mon passage sur l’émission de TPMP a bizarrement disparu d’Internet alors qu’il était disponible jusqu’ici. J’imagine qu’ils vont lire des tweets ce soir et défendre corps et ame leur patron, j’anticipe j’vous préviens”.

L’ex chanteuse du groupe Team BS a conclu en affichant une nouvelle fois Jean-Michel Maire qui a “liké” l’un de ses tweets avec les photos de sa fête d’anniversaire pour ses 25 ans dans lequel elle décrit, “Ma mère m’avait jamais vu sur scène alors pour mes 25 ans j’en ai fait installer une”. “Je pense que c’est pour me prévenir que ses avocats arrivent” ironise-t-elle en légende.

Que vous pensiez qu’elle vie de ça c’est une chose. Que vous fassiez semblant de pas voir que cette femme a besoin de soins.. je sais pas ce que c’est par contre https://t.co/zW7KQdvm3k — tata sindy (@SindyOfficiel) November 11, 2022

45 minutes de présence en plateau 1 question « tu sais cuisiner sindy » ? Les images sont sur internet. La veille de mes 20 ans. https://t.co/YA6EUnsLxm — tata sindy (@SindyOfficiel) November 11, 2022

Si t’avais un soucis et j’ai quitté le plateau en larme. J’y allais pour la promo de mon album on en a pas parle et on m’as posé une question : Tes célibataire Sindy ? Pcq jean Michel maire me trouvais bonne c’était la veille de mes 20 ans. https://t.co/UhBoqdVAAJ — tata sindy (@SindyOfficiel) November 12, 2022

Gamine de 20 ans qui en parrait 16, contre cinquantenaire un mis en cause pour agression sexuelle on parle pas de Kevin 22 ans qui me propose un verre à la wander ? https://t.co/wOITrAJW2j — tata sindy (@SindyOfficiel) November 12, 2022

Pas payée pour la promo donc tpmp m’as jamais versé un euro. Je me taisais parce qu’en 2014 on parlais pas de ça et que vu le nombre de fanzouze sur ce réseau j’aurais encore pris une vague le mierda https://t.co/snUjUsAauy — tata sindy (@SindyOfficiel) November 12, 2022

Mais à ce moment là je me sens comment à 17 ans sur un plateau télé en direct ou on fait une blague super sexiste mais qu’on est une époque où on se tait

très anxieuse de base et que j’ai vécu des histoires à caractère sexistes et sexuel compliqué oui ça a été difficile pour moi https://t.co/G8VC3kQS2m — tata sindy (@SindyOfficiel) November 12, 2022

J’imagine qu’ils vont lire des tweets ce soir et défendre corps et ame leur patron, j’anticipe j’vous préviens — tata sindy (@SindyOfficiel) November 14, 2022

Je pense que c’est pour me prévenir que ses avocats arrivent https://t.co/1Vmtor77PI — tata sindy (@SindyOfficiel) November 17, 2022