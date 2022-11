Wejdene : son message malaisant à un TikTokeur, “T’es beau pour un handicapé”

Alors que son manager Feuneu vient de mettre fin à sa carrière et qu’elle n’a pas apprécié d’être cité par Rohff dans son dernier single, Wejdene a fait face à nouveau scandale après les révélations du TikTokeur Pattaffix mais elle a pas préféré ne faire aucun commentaire sur cette affaire pour se concentrer sur la sortie de son album.

Suite aux révélations d’un TikTokeur handicapé contraint de vivre dans un fauteuil suite à un accident, Wejdene s’est retrouvée en plein badbuzz. Pattafix suivi par près de 500 000 abonnés sur le réseau social s’est exprimé sans aucun filtre sur les messages qu’il reçoit en privé et a révélé que la chanteuse de 18 ans est entrée en contact avec lui. “Il y en a un ici, qui s’est fait DM par Wejdene et la seule chose qu’elle ait trouvée à lui dire c’est : tu es beau pour un handicapé. Voilà !“ a confié le jeune homme dans une de ses vidéos qui a intrigué les internautes, il a ensuite prouvé ses propos.

Sur son compte TikTok, Pattafix partage son quotidien d’handicapé en parlant de lui à la troisième personne et dans une autre vidéo pour répondre aux interrogations des fans sur le véracité de sa déclaration sur la chanteuse, il a affiché le fameux DM de Wejdene pour démontrer que ce n’est pas un mensonge ce qui a choqué sa communauté. “Pour un quoi? C’est trop”, “J’aurais préféré qu’elle me dm pas si c’est pour dire ça”, “Lui il souriait et moi le message il m’a donné la rage alors que ça ne me concerne même pas tsipp” ou bien encore “Par contre le message bof quoi” ont réagi les fans dans les commentaires de la publication outré par cette remarque de le jeune artiste.

Un dérapage maladroit sur lequel Wejdene ne s’est pas expliquée. L’interprète du tube Anissa prépare actuellement son prochain projet, “Glow Up” à paraitre pour le 16 décembre et vient de mettre en ligne le clip du single “Poto”.