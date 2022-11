Diam’s de retour en musique avec un nouvel album

Grosse surprise de la part de Diam’s à ses fans qui vont être ravis du cadeau ! L’ancienne rappeuse vient de présenter sur les plateformes de streaming un nouvel album de 10 titres nommé « Salam » à l’occasion de la sortie de son film du même nom sur Prime Vidéo ce vendredi.

La bonne nouvelle du jour, 13 ans après S.O.S

Salam, le documentaire consacré à Mélanie Georgiades, réalisé par Dominique Giorgades et Faïza Guene est enfin disponible en steaming. Le film marque le retour de l’ancienne rappeuse suite à 10 ans de silence médiatique, elle se livre à cœur ouvert devant la caméra pour se confier sur son vécu, de sa notoriété pendant sa carrière musciale puis sa conversion l’Islam avec l’arrêt de sa vie d’artiste.

Depuis sa retraite musicale, Diam’s s’est consacrée à des nombreux projets avec des livres, une agence de voyages, elle est aussi devenue mère de 3 enfants. Lors du festival de Cannes au mois de mai dernier, Mélanie est sortie de son silence à l’occasion de la promotion de son film mais n’a pas évoqué de retour à la musique. Le documentaire est aujourd’hui en ligne sur Prime Vidéo, elle a donc décidé de dévoiler la bande originale de Salam aux auditeurs avec les textes écrits dans le film et les instrus, « A force de courir », « Face au vide », « Encre noire », « De plus en plus », « Vague à l’âme », « L’éveil », « A l’ombre de la Lune », « J’me sens coupable », « Matuamayni » ainsi qu’un morceau éponyme du projet.

« Je suis si heureuse qu’il vous appartienne enfin. Bon visionnage à vous … Plutôt seule? En famille ? Hâte de lire vos retours. Prenez bien soin de vous. Mélanie. » a posté comme message Diam’s sur Instagram pour annoncer la nouvelle un peu plus de 13 années après la sortie de son dernier album en date SOS paru le 16 novembre 2009, un opus vendu à plus de 300 000 exemplaires et certifié double disque de platine.