“Mon bébé”, quand Benzema recevait un message de Rihanna

Quand Rihanna a réconforté Benzema !

Alors qu’il prépare actuellement la Coupe du monde au Qatar avec l’équipe de France, Karim Benzema compte bien remporter cette compétition après avoir tout gagné avec son club du Real Madrid. Sa dernière participation au Mondial en 2014 s’était arrêtée prématurément au stade des quarts de finale face à l’Allemagne, à l’époque KB9 avait pu compter sur le soutien de Rihanna pour le consoler.

A l’été 2014, les joueurs de l’équipe de France de Didier Deschamps se sont envolés pour le Brésil afin de disputer la Coupe du monde. Les Bleus passent la phase des poules à la première place du groupe E devant la Suisse avec Karim Benzema titulaire sur le front de l’attaque avant d’éliminer le Nigéria en huitième de finale puis de perdre 1 but à 0 en quart sur un but de Mats Hummels contre l’Allemagne, futur vainqueur de l’épreuve en finale face à l’Argentine. Suite à la déception de cette élimination, le nouveau Ballon D’Or a été réconforté de façon inattendue par Rihanna.

La chanteuse apporte sa force à KB9 !

En effet Riri a posté le 4 juillet 2014 sur Twitter après la défaite des Bleus le message “My baby Benze“ (Mon bébé Benze). La chanteuse aujourd’hui en couple avec A$AP Rocky a agité les rumeurs les mois suivants cette déclaration concernant une possible liaison avec Benzema car les deux stars ont ensuite été aperçus ensemble à New York. Pendant l’été 2015, des paparazzis n’ont pas manqué d’immortaliser la rencontre entre Rihanna et KB Nueve ont prenant des photos d’eux dans un restaurant New-Yorkais ou encore en boîte de nuit.

Aucun d’eux n’a jamais confirmé la rumeur d’une romance. “Rihanna, j’ai été très heureux de la rencontrer ! Elle est très différente de l’image que l’on peut se faire d’elle. Elle ne se prend pas au sérieux. C’était vraiment bien de se voir.” avait expliqué Benzema concernant sa rencontre avec la chanteuse barbadienne dans une interview puis l’année passée lors d’un live avec le Youtubeur Mohamed Henni il a confié sur leur relation “J’ai ni son Instagram, elle me follow pas je la follow pas. Je me suis jamais abonné”.

My baby Benze 🙁 — Rihanna (@rihanna) July 4, 2014