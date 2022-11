Freeze Corleone invité dans TPMP en plein scandale, son manager réagit

Alors que le concert à Montréal de Freeze Corleone vient d’être déprogrammé en raison de ses textes, son manager Shone vient de réagir à l’affaire et de faire une étonnante révélation au sujet de la polémique qui avait éclaté au mois de septembre 2020 lors de la parution de l’album « Le Menace Fantôme« . Cyril Hanouna voulait inviter le rappeur du 667 dans son émission TPMP mais pour ce dernier la réponse était clairement négative.

Même pour 100 000 euros, Freeze Corleone aurait refusé !

Retour à l’époque de la sortie du projet « LMF », il y a un peu plus de deux ans en arrière. Après quatre EP et deux mixtapes sortis depuis 2011, le 11 septembre 2020, Freeze Corleone présente un nouvel opus de 17 titres avec plusieurs invités sur le projet tel que Ashe 22, Alpha Wann, Kaki Santana, Despo Rutti, La F, Black Jack 667, Osirus Jack, Roi Heenok, Stavo, Alpha 5.20 et Shone.

La promotion de l’album est perturbée par une accusation de propos antisémites à l’encontre du rappeur de la part de la LICRA avant que les politiciens ne se mêlent également à l’affaire relayée dans tous les médias. Au moment des faits, Freeze Corleone est accusé de « provocation à la haine raciale » et « injure à caractère raciste », les paroles de plusieurs de ses titres sont dénoncées par la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme. Face au scandale, Universal Music France rompt son contrat de distribution, l’album n’est plus distribué dans les magasins et boycotté par la FNAC, Skyrock le supprime des playlists de la radio, Youtube censure les clips mais cela n’empêche pas le succès du projet certifié double disque de platine avec plus de 200 000 ventes.

Lors de ce scandale, Freeze Corleone est resté silencieux. L’affaire a d’ailleurs pris fin assez rapidement et depuis l’artiste a gagné en notoriété auprès des auditeurs de rap français mais son manager a confié cette semaine qu’en 2020, Cyril Hanouna a voulu s’emparer de cette polémique en invitant l’interprète de Freeze Raël à s’exprimer dans TPMP ce qu’il a refusé. « Lors de la polémique TPMP avait fait une demande pour que Freeze vienne. La blague. Même on nous paye une somme à 6 chiffres on y va pas, beurk. Ho les fous quand j’y repense » a révélé Shone sur son compte Twitter.