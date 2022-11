Booba se fait détruire par Maes qui démontre être le N°1

Le clash n’est pas près de s’arrêter, Maes se lâche encore sur Booba et l’attaque à tout va. L’interprète de Madrina n’hésite pas à provoquer son nouvel ennemi avec des dossiers sur sa vie privée, il a affiché à plusieurs reprises la mère des enfants de B2O avant de l’accuser de mentir sur le classement de ses titres dans le Top Singles et de jubiler du succès de son nouveau morceau.

Maes défonce Booba sur Instagram !

Depuis le début du conflit entre Booba et Maes, ce dernier n’a pas de répit mais son ancien compère a décidé de l’ignorer. Le DUC ne réagit plus aux messages de son rival qui vient même d’afficher ouvertement son soutien à Rohff après son concert à Bercy en le comparant à une légende ainsi qu’a Gims en se filmant lors de l’un de ses concerts pour lui apporter sa force. Des provocations auxquels Kopp n’a pas répliqué préférant se concentrer sur la promotion de son nouveau morceau « Iste » dont il a affiché fièrement l’entrée dans le Top Singles avec une première place sur Apple Music au classement Hip-Hop/Rap devant Gazo deuxième. Une fausse information selon le Sevranais qui affirme que c’est son titre « Fetty Wap » en tête du classement et non celui de B2O en l’accusant d’être un menteur.

« Rap vs Réalité #menteur #vio*eur #pointeur » commente Maes en légende de la publication avant de poursuivre avec le véritable classement du dernier single de Booba selon sa capture d’écran à la 60ème place et le message « #60 c’est presque ton âge wsh #AllezDehors » ainsi que le titre « Allez Dehors » de Fresh et Niska en fond sonore avant de jubiler pour fêter les 3 millions de vues du clip de « Fetty Wap » en 11 jours d’exploitation et une première place des tendances sur Youtube en Belgique.

Maes a ensuite encore relancé des attaques contre l’ex-compagne de Booba, la mère de Luna et Omar en l’affichant en train de danser dans une soirée accompagnée de ses enfants avec la légende « Patty, elle twerk même sur des robots devant tes gosses les pauvres ! Tu crois qu’Omar ne comprend pas ce qui se passe ? Regarde sa tête, miskine sale fils de pu*e de père irresponsable ». Booba n’a fait aucun commentaire sur tous les publications de Walid Georgey de son vrai nom et ne semble pas affecter par les attaques à son encontre.