Rohff s’imagine en concert au Stade de France

Après son triomphe à Bercy, Rohff rêve déjà de remonter sur scène et pourquoi pas au Stade de France afin de retrouver son public. Il souhaite programmer un nouveau concert en région Parisienne notamment pours interpréter certains de ses titres qu’il n’a pas pu reprendre la semaine dernière en raison du timing imposé pour son spectacle dont la performance était limitée à 3 heures de prestation.

Housni rêve de réunir 80 000 personnes !

Mardi dernier, Rohff a mis le feu à l’Accor Arena. Le public de la célèbre salle parisienne s’est ambiancé toute la soirée sur les classiques du rappeur du 94 qui a repris pendant plus de 2 heures les paroles des morceaux « Testament », « 4 étoiles » avec Sultan, « Charisme » avec Wallen, « La Puissance », « Regretté », « Que pour les vrais », « En mode » ou encore du culte « Pour Ceux » de la Mafia K’1 Fry. Housni qui ne veut pas s’arrêter là, a lancé l’idée d’une seconde date de concert à Bercy pour combler ses fans avant de souhaiter faire encore mieux.

Rohff a d’abord lancé l’idée de programmer une nouvelle date à Bercy pour chanter les titres de sa discographie qu’il n’a pas interprété le 15 novembre comme « La grande classe », « Seul contre tous », « Code 187 », « La violence », « Pleure pas », « A bout portant », « Rap Game » ou encore « Repris d’justesse ». « Un Bercy part 2 ? Trop d’classique pas joué, j’en suis frustré faut régler ça. Bercy des Bercy 2 why not MASTERCLASS » a déploré Housni avant de rêver encore plus grand en s’imaginant au Stade de France, à l’U Arena de Paris La Défense ou encore au Parc des Princes. « Vous imaginez ça au Stade de France ? U arena ? Parc des Prince ?« annonce-t-il dans un autre tweet avec un extrait vidéo de son concert à Bercy. Un concert dans le mythique stade où l’équipe de France de football a gagné sa première coupe du monde serait historique pour le Padre du Rap Game, seulement deux rappeurs français ont réussi cet exploit, Gims et Booba au mois septembre dernier en réunissant 80 000 spectateurs dans l’enceinte Parisienne.

Vous imaginez ça au Stade de France ?? U arena ??? Parc des Prince ??🤔 #Masterclass pic.twitter.com/BsYma6QF2b — ROHFF (@rohff) November 19, 2022