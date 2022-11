La Fouine envoie de la force à Rohff, qui lui répond

Encore un bel échange entre La Fouine et Rohff qui se soutiennent mutuellement !

Le concert de Rohff à Bercy continue de faire parler. La Fouine vient de réagir à la prestation de son compère de quoi donner des idées pour espérer une éventuelle nouvelle collaboration entre eux même si pour le moment cela n’est pas d’actualité leur échange sur Instagram prouve qu’ils sont toujours en très bon terme.

Rohff et La Fouine, c’est un très gros respect mutuel

Une semaine jour pour jour après le concert événement d’Housni à l’Accor Arena, Laouni a salué à son tour la performance de Rohff sur la scène Parisienne. Ce dernier vient d’ailleurs de suggérer à son public de programmer une seconde date dans une salle Parisienne ou bien encore de se produire aux Parc des Princes dans l’enceinte de son club favori, le Paris Saint Germain. Cet été, La Fouine s’était déjà affiché à l’écoute de la chanson « Valeur Inversée » de son confrère issue de l’album « Grand Monsieur » avec le message « Du vrai rap ! ». L’artiste du 94 avait ensuite relayé la séquence dans une story pour le remercier. Les deux rappeurs viennent à nouveau de s’apporter de la force sur le réseau social.

L’artiste originaire de Trappes vient d’adresser un beau compliment à celui avec qui il a collaboré en 2010 sur les titres « Passe leur le salam » et « On peut pas tout avoir » avec le commentaire « J’entends partout dire que ROHFF a retourné Bercy ! Bravo frérot« dans une story Instagram tout en mentionnant celui-ci. « Salam Laouni merci beaucoup pour le message mon reuf t’es un bon on le sait tous. Force » a envoyé Rohff comme message à La Fouine en DM pour le remercier. « Bravo frérot, tu as retourné ça, tout le monde me parle de ta performance de ton charisme, tu le mérites, je suis fier de toi » a répondu Laouni.

« Merci pour ta simplicité t’as jamais été un rageux complexé en tout pas en ma connaissance ça bouge pas ici tu l’sais mon reuf. », a ensuite conclu Housni dans cet échange en privé que le rappeur du 94 a révélé aux internautes dans une story avec la légende « Force et respect à @lafouine78« .