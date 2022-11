Ninho annonce une très bonne nouvelle

C’est officiel Ninho, le recordman des certifications de singles en France sera de retour avec un nouvel album en 2023 ! Il a révélé l’information dans les coulisses de l’émission Planète Rap mais sans donner plus de précisions sur une date de sortie du projet qui va être l’un des plus attendus du rap français dans les prochains mois.

Ninho a tout dévoilé en off à Fred Musa

De passage dans le Planète Rap de Graya la semaine précédente pour faire la promotion du son projet de ce dernier, Ninho a répondu aux questions de Fred Musa dans son émission avant d’être filmé en off avec l’animateur en train s’exprimer sur la sortie d’un nouvel opus. Dans cette séquence, N.I a confié avoir déjà bouclé son quatrième album et programmé une sortie dans un peu moins d’un an au mois d’octobre 2023 mais sans livrer davantage d’information à ce sujet. Ses fans devront donc patienter encore un long moment avant de découvrir ce projet.

Depuis le début de sa carrière Ninho enchaine les projets chaque année, avec sa mixtape M.I.L.S en 2016, puis son premier album Comme Prévu en 2017, le volume 2 de sa mixtape en 2018, Destin en 2019, le troisième volet de sa mixtape en 2020, JEFE en 2021 avant de marquer une pause cette année pour préparer son retour l’année prochaine. Tous les projets cités sont au minium certifiés disque de platine et avec son dernier album en date, N.I a même réussi le meilleur démarrage de sa carrière en totalisant 66 685 ventes en une semaine d’exploitation.

Lors de cette invitation de Graya pour son Planète Rap, les deux rappeurs ont présenté leur collaboration sur le single « Coucou » extrait de l’album « Réincarnation » du premier nommé dans lequel il a aussi invité Chilla, Dr Yajo & La Folie, NasDas ainsi que Zaho. Un morceau sur lequel le Parisien et le Marseillais font preuve d’une réelle synergie et offrent sans doute une des mélodies entêtantes de cette fin année.