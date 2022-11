SCH choqué par Squeezie

« On est choqués », SCH en promo de sa nouvelle mixtape Autobahn a livré son avis sur le GP Explorer de Squeezie en ayant des propos très élogieux envers le Youtubeur suivi par des millions d’internautes.

SCH salue le travail de Squeezie !

A l’occasion de la parution de son dernier projet en date qui a réussi un bon démarrage en mid-week (16 206 ventes en 3 jours) en attendant les chiffres de la première semaine d’exploitation ce vendredi, SCH était de passage face à la caméra du média Interlude pour une interview « Face à lui-même ».

Le rappeur Marseillais s’est confié sur les fais marquants de sa carrière, ses premiers succès en musique, son triomphe lors de la cérémonie des Victoires de la Musique ou encore son célèbre couplet sur le tube de Jul, Bande Organisée. Il s’est aussi exprimé sur la coïncidence du thème du sport automobile pour sa mixtape Autobahn et l’événement GP Explorer de Squeezie, une course de voitures qui s’est déroulée le le 8 octobre sur le circuit Bugatti du Mans.

« On a imaginé la direction artistique autour de l’univers du circuit, la série Formula 1, le GP Explorer de Squeezie, tout un tas de choses qui font que le terrain était propice à sortir Autobahn. » a expliqué SCH sur l’influence du GP Explorer de Squeezie dans son entretien avec Interlude.

De passage toute cette semaine dans l’émission Planète Rap sur Skyrock est même allé encore plus loin en affirmant avoir été choqué par l’événement organisé par le Youtubeur. « Quand le truc de Squeezie sort, on est choqué » décrit-il avant de poursuivre, « C’est un truc de fou. On est en train de faire un truc circuit, Squeezie fait ça, ça déchire. On était content en vrai. C’est beau, ce qu’il a fait. Très sincèrement, je salue tout le travail et l’ambition qu’il y a autour du projet ».

Dans une autre interview pour avec Mehdi Maïzi, le S a aussi évoqué une éventuelle collaboration avec Squeezie pour un second volet de son GP Explorer, « J’ai toujours kiffé les caisses et le sport auto ».