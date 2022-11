Fresh La Peufra stoppe un concert ciblé par un jet de projectile

Les aléas de la vie d’artiste pour Fresh La Peufra ciblé par une spectateur et qui a très vite mis les choses au clair !

Depuis son succès dans le programme « Nouvelle école » de Netflix en ayant impressionné le jury de l’émission composé de SCH, Niska et Shay, Fresh a obtenu une nouvelle notoriété et cela lui permet d’enchainer les dates de concerts ainsi que les showcase. Lors d’une récente prestation sur scène le Belge a malheureusement dû faire face à un incident qui a stoppé sa performance scénique.

Fresh LaPeufra interrompt son showcase

Après la sortie de son album « A l’abri » sur lequel il invité les trois membres du jury de la Nouvelle école, Fresh La Peufra a enchainé les interviews promotionnelles et s’est d’ailleurs exprimé sur les propos de Shay au sujet de son énorme cachet reçu pour participer à l’émission qu’elle a révélé dans leur collaboration avec le single « Kobe ». « Tu vois je me dis en fait c’est insolent et j’ai kiffé parce que c’est du Shay. C’est là que je me dis, elle s’est appliquée tu vois ce que je veux dire. » a-t-il confié dans un passage sur la radio Mouv’ sur ce featuring en ajoutant, « ça me fait kiffer parce que c’est du Shay à 100%. (…) Je l’ai kiffé de ouf. C’est de l’égo trip ». En marge de la parution de cet opus, l’artiste Belge poursuit également sa tournée mais l’une de ses dernières dates ne s’est pas passée comme prévue.

En effet dans une vidéo publiée sur les réseaux d’un récent showcase de Fresh La Peufra, il a subi un jet de bouteille d’un spectateur. Un geste qu’il n’a pas apprécié et a décidé de stopper son interprétation. Le Dj a coupé la musique afin que l’auteur du hit Chop puisse s’adresser directement à l’auteur de cet acte honteux et irrespectueux. Ce n’est pas la première qu’un rappeur francophone est victime de ce type de mésaventure qui se multiplie ces derniers mois.