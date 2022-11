Jul tacle les haineux, « Je fais du JUL, pas de la Zumba »

Jul réagit face aux critiques de faire trop de Zumba.

En attendant la parution de son nouvel opus baptisé Cœur blanc pour le 9 décembre prochain et dont il vient de dévoiler l’impressionnante liste des invités, Jul a fait une mise au point dans une récente story pour répondre à ses détracteurs sur son style musical.

Le plus gros vendeur du rap français mais aussi le plus prolifique s’apprête à faire son retour. Jul prépare en effet la sortie pour le début du mois prochain un double-album en featuring avec plusieurs artistes internationaux, 19 chanteurs ont participé au projet.

Jul fait du Jul !

Omah Lay du Nigéria figure sur le premier extrait de cet opus avec le single Namek, au niveau des autres collaborations figurent pour le Maroc : Abduh, l’Espagne : Morad et Any Gonzalez, l’Italie : Rhove, Anna et Paky, l’Angleterre : French The Kid et M Huncho, les Pays-Bas : Mula B et 3Robi, l’Algérie : Didine Canon 16, la Tunisie : Samara, la Suède : Elai et enfin pour la France : Jimmy Sax, Houari, KVRA et Moubarak. A cette occasion, Jul sera également le 8 décembre au Dôme à Marseille pour faire découvrir en avant-première à des privilégiés les titres de cet album avec une écoute exclusive du projet ainsi qu’un showcase en partenariat avec Deezer.

Avant cet événement, le J a tenu à répondre aux haineux qui n’apprécient pas son travail en l’accusant notamment de faire de la Zumba. « Y a rien que je fais que j’assume pas… Et au faite… Je fais du Jul, je fais pas de la Zumba« a posté comme message le rappeur Marseillais cette semaine dans une story avec la vidéo de son freestyle de 15 minutes nommé « Freestyle Indépendance » daté du mois de décembre 2021 réalisé au stade Vélodrome pour la radio Skyrock. L’interprète de Tchikita avait conclu sa prestation avec les paroles qu’il a décrit dans cette publication avant de dédicacer son équipe et son public.