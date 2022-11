Booba réplique à Maes avec une jeune femme dans ses bras

Booba s’affiche très bien accompagné pour répondre aux dernières attaques de Maes avec qui la guerre se poursuit sur les réseaux ! C’est d’une façon assez originale que le DUC a décidé de réagir aux provocations répétées cette semaine de son rival suite notamment aux révélations à l’encontre de son ancienne compagne, la mère de ses deux enfants Luna et Omar.

Depuis la sortie du titre Madrina en 2018 extrait de l’album Pure, Maes et Booba se sont liés d’amitié et ont enchainé les collaborations comme sur les singles Blanche, VVV, Platine O Plomo ou encore dernièrement Pablo. Suite à un différend notamment sur les droits d’auteurs de l’instrumental de leur dernière collaboration dévoilée dans une première version par le Sevranais avec uniquement son couplet, la situation entre les deux rappeurs s’est ensuite sérieusement tendue depuis quelques mois, ils sont désormais en conflit. Malgré une courte réconciliation cet été, le clash entre B2O et l’artiste originaire de Sevran s’est intensifié après la rumeur d’une liaison entre l’interprète de Fetty Wap et Maeva Ghennam.

Maes a ensuite accusé Booba d’être une balance avant de lancer plusieurs dossiers compromettants contre son ennemi. « Vio*eur, détournement de mineure, escroc, parents pervers irresponsables… répond sur tout wesh… Patty c’est quelque chose… les vues c’est bien… Les streams c’est mieux ! Et Blanche c’est mon son ! Sois digne wesh arrête de mito petit Gilles, bientôt il va me dire Billets Verts c’est lui qui l’a écrit. On l’a perdu. » a lâché le Sevranais il y quelques jours avant de rajouter un cliché de la mère de B2O avec le message : « La pauvre mère d’un enfant qui n’assume pas ses problèmes et qui ne défend et n’aide pas sa famille. Ça l’a kidnappé, t’as appelé la police direct, t’as fuis Miami… ne nous comparons pas, les kidnappeurs sont encore en vie. Toutes personnes qui a essayé avec moi a fini a l’hôpital. Bon courage Elia. ».

Face aux déclarations de Maes, Booba a subi un gros revers avec la suppression du compte Instagram ifp92i et a pris la main sur un nouveau profil au pseudo Sonsofpiraterie. B2O a posté un cliché sur lequel il apparait dans les bras d’une femme pour répondre aux rumeurs lancés par son rival. « T’es jaloux Georgey j’ai compris. Le gars y va m’voir en couple avec Berdah y va dire elle est mineure tellement il est atteint et obsédé« a-t-il commenté ensuite sur Twitter en relayant cette photo en faisant référence au véritable nom du Sevranais, Walid Georgey.

