Lorenzo arrête le rap et fait passer un message

C’est la fin pour Lorenzo ! « Légende Vivante », le nouvel opus de Jérémie Serrandour de son vrai nom sortira ce vendredi 2 décembre et il s’agit là de son dernier album de sa carrière de rappeur. A cette occasion, il a adressé un message aux internautes pour se confier sur ce choix et remercier son public de leur soutien.

Après quatre albums, « Empereur du sale » en 2016, « Rien à branler » en 2018, « Se* In The City » en 2019 puis « Légende Vivante » cette année, Lorenzo a pris la décision de se retirer du monde de la musique. En effet il met fin à sa carrière dans la musique et s’est exprimé très sincèrement dans un long message publié sur son compte Instagram. Avant de tout arrêter, l’interprète de Fume à Fond sorti cette semaine un nouveau projet de 16 titres avec des collaborations étonnantes.

Il a invité Heuss L’enfoiré sur « Dans l’appart », ​bbno$ pour le single « Charizard », Le Poto Rico sur « Comme d’hab », Jean Dujardin pour le morceau « Le daron » et enfin Tony Corrida sur le tube « La kush » dont le clip vient d’être mis en ligne sur Youtube.

Avant de faire ses adieux avec la parution de cet opus, Lorenzo s’est exprimé sur ses réseaux. « J’ai trop hâte que sa sorte pour que vous l’écouter ça fait voila longtemps que j’bosse dessus et j’pense vraiment que c’est mon meilleur album. Je suis un peu ému en scred aussi parce que c’est la fin d’une époque, c’est ma dernière livraison, c’est la fin du film tu vois ce que je veux dire. » avoue-t-il dans son message.

Lorenzo précise que le sortie de l’album sera tout de même suivie d’une tournée mais confirme que c’est bien son dernier opus. « Il reste la tournée et tout mais c’est le dernier album, il va falloir en profiter les zin ». « Cimer encore à tout ceux qui on preco ! Jamais j’aurais cru que autant de gens serait là pour soutenir j’étais vraiment choqué des chiffres. Il reste encore 3 cds différents si vous voulez encore preco pour soutenir ou pour que j’vous fasse une vidéo dédiasse. » a conclu l’artiste sous l’émotion de son choix de quitter la scène musicale.