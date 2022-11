SCH en feat avec Booba, B2O réagit

Une connexion entre SCH et Booba vient d’être imaginée par un fan mais il n’a obtenu la validation du DUC en personne. Très actif sur les réseaux, B2O nous a habitué ces derniers temps en dehors de la musique de s’attaquer aux influenceurs ou encore de relancer ses nombreux clashs et même de se retrouver dans un nouveau conflit avec Maes mais il n’est pas resté indifférent à un mashup avec le rappeur originaire d’Aubagne.

SCH et Booba, ce n’est pas validé !

Face au nombreux mashups qui apparaissent fréquemment sur Youtube, rien n’échappe à Booba et il n’hésite pas à faire part de sa désapprobation en utilisant désormais le profil Instagram SonsOfPiraterie. Dans une publication, Kopp a relayé un remix improbable du producteur Saytam Beats baptisé « Livraison » réunissant des couplets du titre « BB » de l’ex-membre du groupe Lunatic avec celui du single « All Eyes On Me » de SCH sans aucune légende.

Cette réalisation plutôt réussite cumule plus de 260 000 vues. La vidéo met en scène les deux rappeurs avec des extraits des clips « Friday » de B2O et « Corrida » du S. Cela nous offre un aperçu de ce que pourrait donner une éventuelle collaboration entre les deux artistes quasiment impossible car le DUC n’apprécie visiblement par vraiment l’auteur de JVLIVS comme le prouve sa réponse à un internaute.

Cette fusion partagée par Booba a en effet fait réagir les internautes. « Je rêve de ce feat frérot« a commenté l’un d’eux ce qui n’a plu au fondateur du 92i en répondant très clairement négativement à une telle possible de le voir réuni avec SCH en musique pour un featuring encore inédit.

« Tu peux rêver longtemps« a-t-il fermement répliqué pour mettre fin aux espoirs de cette personne et sans doute d’une partie de ses fans. L’année dernière avec le remix de « Kayna » en compagnie de Kayna Samet, B2O avait pourtant placé une dédicace au Marseillais dans le deuxième couplet. « Guerre avec lui, guerre avec moi, comme dirait tre-l’au : ‘Mathafack‘ Ils vont tout détruire à la fois : le cash money, le mâle alpha », cette phrase en reprenant la célèbre expression de Julien Schwarzer de son vrai nom avait laissé une chance d’ouvrir la porte d’une connexion.

En dehors de ce clin d’œil, Booba s’en était pris à plusieurs reprises à SCH notamment sur les chiffres de ventes de l’album JVLIVS 2, sur son style vestimentaire, sur sa participation à l’émission Nouvelle école ou encore sur son discours lors de la dernière cérémonie des Victoires de la musique en affirmant qu’il n’avait pas mérité son trophée.