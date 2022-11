SCH révèle l’artiste avec qui il rêverait de collaborer

Le rappeur marseillais s’est livré.

Une connexion internationale serait incroyable pour SCH mais elle n’est qu’un fantasme pour le moment. Le S poursuit la promotion de sa dernière mixtape nommée Autobahn avec notamment un passage toute la semaine dernière à la radio dans l’émission Planète Rap pour présenter ce projet. L’occasion pour lui de confier le nom de l’artiste avec qui il rêve de travailler un jour.

Post Malone fait rêver SCH

Avec un peu plus de 26 000 ventes en premières semaines avec Autobahn, SCH a pris la première place du dernier classement du Top Album en France et devrait décrocher rapidement d’ici 2-3 semaines un nouveau disque d’or en franchissant le seuil des 50 000 ventes. De passage sur Skyrock, l’artiste Marseillais a répondu aux questions de l’animateur Fred Musa et des fans. « Moi, sur Nouvelle école, j’ai été payé en Caprisun. On m’a donné 3 Caprisun » a-t-il déclaré avec ironie en réaction à la phrase de Shay dans sa collaboration avec Fresh en affirmant avoir touché 500 000 euros pour participer à l’émission de Netflix, Nouvelle école.

SCH s’est aussi exprimé sur le featuring qu’il souhaite réaliser un jour mais qui demeure encore un rêve aujourd’hui. Post Malone a répondu le S dans le studio de Planète Rap avant d’expliquer ce choix, « Artistiquement, c’est riche. C’est super riche. Et en image, il est trop fort.« . Il a révélé avoir particulièrement apprécié le projet « Twelve Carat Toothache » du chanteur américain. Le rappeur Marseillais a ensuite cité le nom de Lil Baby parmi les prochains projets qu’il va suivre mais n’a donné aucun nom d’artiste français en précisant toutefois, « Il y a plein de mecs que j’aime bien, et après on verra, avec le temps. Des fois, ça arrive comme ça, on ne calcule pas« .