Zola réalise l’exploit de battre Gazo

Après trois mois de règne, Gazo laisse sa place sur le trône à Zola !

Avant la sortie de son troisième album après le succès de ses projets « Cicatrices » en 2019 et « Survie » en 2020, Zola vient de présenter la premier extrait de son prochain album prévu pour le début de l’année 2023 avec le single « Amber » qui fait un véritable carton sur les plateformes de streaming. Le morceau vient de prendre la tête du Top Singles de la semaine en France.

Gazo battu par Zola !

Depuis la fin du mois d’août, Gazo n’a pas lâché la première place du classement des titres les plus écoutés en France avec son tube « DIE » extrait de l’album « KMT » certifié single de diamant. Les chiffres des écoutes du single sont impressionnants avec plus de 65 millions de streams en trois mois d’exploitation sur Spotify porté par une énorme popularité sur TikTok en étant l’un des plus gros trends de l’année sur l’application.

Il y a quelques jours SCH avait réussi la performance de détrôner temporairement (moins de 24 heures) son compère de la tête du classement du Top 100 Spotify en France mais cela n’a pas duré bien longtemps l’auteur de « Haine&Se* » a rapidement repris sa place avant qu’un autre rappeur Zola ne le détrône finalement définitivement.

En effet il y a deux semaines Zola a marqué son grand retour avec le triomphe du titre « Amber » produit par Kore et Aurélien Mazin. Le morceau cumule déjà plus de 4,7 millions de streams en seulement 10 jours et a réussi à prendre la première place du Top Singles en France cette semaine en détrônant la chanson « DIE » de Gazo.

Le clip de ce single réalisé par Mateo Da Silva totalise 2,8 millions de vues sur Youtube avec une première place des tendances musique sur la plateforme d’hébergement de vidéos. Zola est aussi 1er des Tops Spotify, Apple Music et Deezer en France, une belle performance pour le rappeur d’Évry.