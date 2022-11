Cristiano Ronaldo prêt à rejoindre l’Arabie Saoudite pour un salaire astronomique

Cristiano Ronaldo pourrait toucher 200 Millions d’euros par saison !

En pleine Coupe du Monde au Qatar les rumeurs continuent de circuler concernant l’avenir de Cristiano Ronaldo qui après avoir résilié sans contrat avec Manchester United se retrouve sans club depuis le début de la compétition. Une nouvelle information persistante dans les médias l’annoncent désormais prêt à évoluer en Arabie Saoudite.

Auteur d’un début de Mondial réussi avec le Portugal qui est déjà qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi avec deux victoires en deux matchs, Cristiano Ronaldo a réalisé un nouvel exploit. L’ancien Red Devils a marqué au moins un but lors des cinq dernières épreuves (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) pour un total de huit buts. Mais CR7 connait une période compliquée en dehors de l’équipe nationale et s’est retrouvé sur le banc des remplaçants depuis le début de saison avec Manchester United ce qu’il l’a poussé à quitter officiellement le club le 22 novembre dernier.

Agé 37 ans et libre de tout contrat, le quintuple Ballon D’Or ne va pas avoir de difficulté pour trouver une nouvelle équipe et vient de recevoir selon le média Marca une offre d’un club d’Arabie Saoudite, Al-Nassr. D’après le journal d’information sportive Madrilène l’équipe dirigée par le français Rudi Garcia a transmis une proposition mirobolante à Cristiano Ronaldo avec un salaire de 200 millions d’euros par saison pour une durée de deux saisons et demie et le joueur serait prêt à l’accepter.

« Faute d’avoir trouvé un club européen pour pouvoir continuer à jouer parmi l’élite, Ronaldo a privilégié l’aspect économique » affirme Marca sur la possibilité que CR7 valide cette offre alors qu’aucune une équipe en Europe ne lui fera une telle proposition.

Cristiano Ronaldo has received a formal proposal from Al Nassr, confirmed. 🚨🇸🇦 #Ronaldo

Almost €200m per season until 2025.

But… big part is sponsor deals, so it’s not clear yet if image rights can be agreed.

Nothing done/signed or decided.

Cristiano, focused on World Cup. pic.twitter.com/tVhgLhz92N

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2022