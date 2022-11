La défaite des Bleus déchaine les fans, les remplacements se font détruire

Le choix de Didier Deschamps de changer son onze n’a pas porté ses fruits ce mercredi. Avec un effectif très largement remanié, l’équipe de France a perdu 1 but à 0 son dernier match de poule à la Coupe du Monde.

Même si cette défaite n’affecte par le classement des Bleus qui terminent à la première place, les fans se sont déchainés contre les joueurs et ont mis le feu aux réseaux sociaux.

Avec Kylian Mbappé récemment traité de « charo » par une influenceuse, Antoine Griezmann ou encore Olivier Giroud sur le banc, le sélectionneur a largement modifié son onze titulaire au début de la rencontre face à la Tunisie et les Bleus se sont fait bousculer. Wahbi Khazri a offert la victoire des siens avec un but à la 58ème minute alors que Grizou a réussi à égaliser dans les arrêts de jeu mais l’arbitre a annulé le but en raison d’un hors jeu au moment du centre. TF1 a d’ailleurs rendu dingue les téléspectateurs pour avoir coupé le retransmission afin de lancer la publicité alors que la fin du match n’avait pas encore été sifflée.

Les internautes démolissent les remplacements les Bleus

Le déroulement de le rencontre a suscité des vives réactions sur Twitter. Les internautes ont été nombreux a commenté l’événement et ont particulièrement fait part d’un certain agacement face au niveau de la prestation des remplaçants de l’équipe de France en comparaison des titulaires. Ils ont pris très cher notamment Youssouf Fofana, à l’origine de la perte de balle sur le but Tunisien même si le Monégasque a subi une faute sur l’action ou encore le Marseillais, Mattéo Guendouzi transparent pendant toute la rencontre.

« Fofana qui fais une action digne de Kusty Le Clown pour qualifier la Tunisie putain ça c’est du scénario de rêve », « Des gens ont payé 3.500 balles pour voir Guendouzi rater des passes vers Jordan Veretout. », « Perso j’aurais tenté Aréola arrière gauche » peut-on lire dans les réactions les plus populaires sur Twitter qui ont bien amusé les internautes.

Les remplacants sont entrain de comprendre pourquoi ils sont remplaçants 😂 #FRATUN — Arnaud (@QQusernam) November 30, 2022

On se rapproche plus d’un classico CM1-CM2 avec le ballon en mousse que d’un match de coupe du monde c’est cataclysmique là #FRATUN — mira⁷ 🇦🇲 (@prsna_) November 30, 2022

Fofana qui fais une action digne de Kusty Le Clown pour qualifier la Tunisie putain ça c’est du scénario de rêve — Yass (@PatrickAdemo) November 30, 2022

Des gens ont payé 3.500 balles pour voir Guendouzi rater des passes vers Jordan Veretout. — Mr. Kaiz (@MrKaiz) November 30, 2022

Perso j’aurais tenté Aréola arrière gauche — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) November 30, 2022