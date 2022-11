L’arbitre de France-Tunisie n’avait pas le droit d’annuler le but de Griezmann

Même si le match nul de l’équipe de France face à la Tunisie selon ne modifie pas son classement à la première place du groupe D du Mondial au Qatar mais l’arbitre a commis une énorme erreur en refusant le but d’Antoine Griezmann dans les arrêts de jeu. Matt Conger aurait en effet dû valider le but Français car il n’avait plus le droit de consulter la VAR pour revoir l’action.

Devant les 43 000 spectateurs du Stade de la Cité de l’éducation à Al-Rayyan, la Tunisie éliminé de la compétition a réussi l’exploit de battre la France (1-0) pour sauver l’honneur mais la fin de match a été perturbée par une décision de l’arbitre incompréhensible du côté des Français. En effet entré en jeu à la 73ème minute, Antoine Griezmann a égalisé à quelques secondes du terme de la rencontre sur un centre au deuxième poteau de Tchouaméni, le Tunisien contre le ballon de la tête qui retombe sur le joueur de l’Atlético de Madrid, ce dernier reprend la balle de volée du pied droit pour tromper la gardien adverse.

Après cette égalisation, les joueurs de l’équipe de France célèbrent ce but puis reviennent dans leur camp, l’arbitre siffle l’engagement que les Tunisiens effectuent avant donner le coup de sifflet final pour mettre fin à la rencontre, les officiels du match pénètrent sur la pelouse, les joueurs des deux équipes s’apprêtent à saluer mais soudainement, Matt Conger est averti tout le monde qu’une vérification de la validité du but est en cours auprès de la VAR puis d’aller voir la vidéo et d’annuler le but français offrant la victoire à la Tunisie.

Selon les informations révélées par RMC Sport qui a visionné les images non retransmis en direct à la télévision. L’arbitre est commis une grossière erreur car le règlement interdit d’utiliser la vidéo suite à un engagement, il aurait dû le faire avant la repise du jeu. Le but de Antoine Griezmann ne pouvait plus être annulé même si le hors jeu est constaté. « Je suis en attente d’une réponse sur le règlement. L’arbitre a sifflé le coup d’envoi et la fin du match. Est-ce qu’il a droit de revenir? J’ai discuté avec lui. Je lui ai demandé. Je suis en attente d’une réponse » a réagi Didier Deschamps sur cette décision arbitrale confuse.