Des influenceurs brûlent leurs vêtements Balenciaga après le scandale

Des influenceurs ne veulent plus entendre parler de la marque Balenciaga !

La polémique Balenciaga continue de susciter la colère sur les réseaux. Des nombreux internautes ont fait part de leur indignation face à la dernière campagne de pub de l’entreprise française de mode et de luxe et certains d’entre eux n’ont pas hésité à brûler leurs affaires.

A la fin du mois dernier, Balenciaga a lancé une nouvelle campagne publicitaire qui a rapidement agité la controverse. Dans une publicité la marque a décidé de mettre en scène des enfants ainsi que des ours façon BDSM. Face au scandale, l’enseigne détenue par groupe de luxe français Kering a tenté d’apaiser les tensions avec un communiqué pour s’expliquer et s’excuser. “Nos sacs en formes d’ours en peluche n’auraient jamais dû être mis en scène avec des enfants dans cette campagne”. “Nous prenons ces critiques très au sérieux. Nous allons intenter une action en justice contre les responsables de cette mise en scène, qui ont intégré des objets de la campagne printemps-été 2023 sans notre accord” précise la fin du message.

Cela n’a pas éteint les coups de gueule à l’encontre de Balenciaga même Kim Kardashian est montée au créneau pour vivement critiquer la marque. “Je suis resté silencieuse ces derniers jours, non pas parce que je n’ai pas été dégoûtée et indignée par les récentes campagnes de Balenciaga, mais parce que je voulais avoir l’occasion de parler à leur équipe pour comprendre par moi-même comment cela a pu arriver. En tant que mère de quatre enfants, j’ai été ébranlée par ces images troublantes.”. L’ex-femme de Kanye West a ensuite conclu, “La sécurité des enfants doit être considérée avec la plus grande attention et toute tentative de normaliser les mauvais traitements infligés aux enfants, quels qu’ils soient, ne devrait pas avoir sa place dans notre société, point final !”.

Plusieurs jours après cette affaire, le hashtag #cancelbalenciaga a été lancé sur les réseaux pour dénoncer les agissements de Balenciaga. “#Cancel Balenciaga, ma femme et moi condamnons la pédophilie”. “De la péd*p*rn*graphie et des femmes maltraitées, Qu’est-ce que c’est que ça”. “Ne dépensez pas un centime de plus pour cette marque et les personnes qui continuent de travailler avec ceux qui exploitent les enfants” peut-on découvrir dans les tweets les plus populaires. Sur TikTok des influenceurs sont encore allés plus loin en décidant de ne plus porter des vêtements Balenciaga et ont brûlés leurs affaires de la marque en filmant la scène comme avec une paire de baskets de plus de 600 euros.

