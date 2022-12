La transformation de Gazo !

Depuis ses débuts dans la musique Gazo a connu une sacré évolution physique et musicale !

Avant de connaitre sa notoriété actuelle, Gazo s’est lancé dans le rap dès le plus jeune âge avec une impressionnante évolution artistique pour percer dans le milieu de la musique. Le jeune rappeur français d’origine guinéenne a commencé sa carrière sous un autre nom de scène avec le pseudo de Bramsou avec le groupe Barrodeur Music. Il s’est d’abord mis à la trap comme le démontre ses premiers clips disponibles sur Youtube filmé par les caméras de Daymolition tout en apparaissant aux côtés du groupe 4Keus Gang mais aucun de ses titres ne connait vraiment le succès et n’atteint le million de vues. Il décide donc de prendre une décision qui va marquer un tournant dans son parcours.

En effet il trouve son style avec des beats de drill et fait le choix de changer de pseudonyme avec le nom de Gazo à la place de Bramsou. “Je n’avais plus rien à perdre. Il y avait Bramsito, Brvmsoo La Deb et moi qui m’appelais Bramsou, je passais pour un fake car ils avaient plus de lumière” a expliqué le rappeur lors de son passage dans l’émission TheVie Radio de Damso sur Apple Music. “Si tu vas voir des clips à moi à l’ancienne, tu vas voir des fois dans les commentaires qu’il y a marqué : “Énervé de fou, mais je ne vais pas cliquer à cause du nom. Et en ce temps-là, c’est un truc qui revenait beaucoup” avait-il détaillé.

Un choix payant car c’est sous le nom de Gazo qu’il connait ses premiers succès avec sa série “Drill FR“. “De base, Drill FR 1 était censé être mon dernier son, ça veut dire que moi, à ce moment-là, je n’avais plus rien à perdre” avait confié le rappeur à ce sujet. “Je me suis dit qu’après ça, je devais faire un gros travail. Il fallait que je revienne avec quelque chose de neuf. “On va tuer l’ancien Bramsou, il est mort, maintenant, c’est Gazo”. Ça veut dire que “Drill FR 1”, quand je l’ai envoyé, tout était neuf”” avait-il précisé son changement de nom.

Gazo est une devenu l’une des révélations rap de 2021, a réussi à se faire un nom avec la mixtape “Drill FR” et le tube “Haine&Se*” avant de confirmer cette année sa place dans le game avec l’album “KMT“. Il a aussi sorti l’un des hits de 2022 avec le single “DIE“, N°1 du Top Singles pendant 3 mois. Le rappeur totalise désormais près de 6 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, 1 million d’abonnés sur Youtube et Instagram.