Astrid Nelsia larguée et taclée par son fiancé Leris Luketo

Après son histoire avec Koba LaD, Astrid Nelsia a connu une relation express avec son fiancé !

En début d’années Koba LaD et Astrid Nelsia ont alimenté les rumeurs de la presse people en s’affichant ensemble à plusieurs reprises notamment dans des soirées ou lors des concerts du rappeur français qui n’a jamais confirmé leur relation alors que l’influenceuse de son coté n’a pas hésité à l’afficher dans des nombreuses publications sur Instagram. Après cette aventure avec l’auteur de Daddy Chocolat, la jeune femme a révélé il y a quelques semaines avoir enfin trouvé le grand amour.

Après ses révélations tumultueuses sur Wiz Khalifa, Kid Cudi puis les rumeurs de son rapprochement avec Koba LaD, Astrid Nelsia devenue de plus en plus populaire sur les réseaux vient dernièrement de dépasser les 2 millions de fans sur Instagram. Elle a aussi confié s’offrir un beau salaire tous les mois avec les plateformes tel que Onflyfans et MYM. “Je déclare tous mes impôts en France et sachez que MYM et OnlyFans sont imposables. Bref, l’État me prend 45% de mon salaire. Après, à côté de ça, je suis née en France, la France m’a rendue connue, la France m’ai aidée quand j’étais pauvre avant, donc je dois bien ça. Mais bientôt, je pars. Je pense avoir assez donné là” avait-elle confié sur les revenus de ses activités en assurant vouloir quitter la France pour payer moins d’impots.

Après s’être finalement éloignée de Koba LaD avec qui la liaison ne s’est pas confirmée officiellement, depuis plusieurs semaines, Astrid Nelsia s’est publiquement affichée avec Leris Luketo. Elle a ensuite annoncé fièrement ses fiançailles avec le riche influenceur au début du mois de novembre après seulement 4 mois de relation entre eux. Leur histoire d’amour n’a pas duré bien longtemps car ils viennent déjà de rompre et ce dernier cité en a profité pour adresser un gros tacle à l’ancienne candidate de télé-réalité. “Merci de ne plus m’associer à cette personne. J’en ai fini avec ça, vous pouvez récupérer. Mec bien est de retour“ a déclaré l’influenceur dans une story.

Leris Luketo et Astrid Nelsia ont ensuite supprimé tous les clichés en amoureux sur les réseaux et ont arrêter de se suivre sur Instagram.